Pantstationen i Høje Taastrup er en hel bygning på størrelse med en villa. Indeni sorteres og komprimeres flaskerne, så der kan være helt op til 250.000 tomme emballager, men det er nogle gange ikke nok, fordi danskerne er blevet så vilde med at pante. Det resulterer jævnligt i lukkede pantstationer. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe stigning: Mere returemballage sætter pantstationer under pres Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe stigning: Mere returemballage sætter pantstationer under pres

Taastrup - 14. august 2021 kl. 18:53 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Der er grund til glæde på hovedkontoret hos Dansk Retursystem i Høje Taastrup. Danskernes lyst til at genanvende emballage fra drikkevarer lader nemlig til at være større end nogensinde.

I første halvår af 2021 er der kommet 922 millioner flasker og dåser retur gennem pantsystemet, og det er en stigning på 18 procent i forhold til samme periode sidste år - som vel at mærke var et rekordår.

- Vi kan se, at der har været virkelig tryk på både flaskeautomater og pantstationer i det første halvår. Danskerne er gode til at aflevere deres flasker og dåser, så de kan blive genanvendt til nye, og det er med til at give den nye rekord, siger markedsdirektør Marlene Holmgaard Fris fra Dansk Retursystem.

Tryk på pantstationer

Men succesen har også en bagside. Særligt pantstationerne har der været tryk på. Der er afleveret 56 procent mere i pantstationerne i 2021 end i første halvår året før, som også var et rekordår.

Dermed er kapacititetsgrænsen for, hvad pantstationerne kan håndtere, mere end overskredet, hvilket har givet kø ved mange pantstationer - en problematik, vi tidligere har skrevet om her i avisen.

- Vi er nærmest blevet væltet af interessen for pantstationerne, og jeg vil gerne beklage til dem, der er kørt forgæves for at komme af med deres pant. Vi har løst det, så godt vi kunne, mens vi arbejdede på højtryk på udviklingen af pantstationerne. En pantstation er nemlig ikke en hyldevare, det er noget, der tager tid at udvikle og teste, så den passer til danske forbrugeres behov, har Dansk Retursystems administrerende direktør, Lars Krejberg Petersen, tidligere forklaret.

Derfor er det også Dansk Retursystems plan at bygge de eksisterende pantstationer om til en ny model, der kan rumme langt mere, samtidig med at der løbende bygges nye pantstationer, så der i alt er 36 i 2025.

Det vil også tage presset fra de nuværende pantstationer, at der bliver flere at vælge mellem, lyder håbet.

- Danskernes forbrugsvaner og pantadfærd ændrede sig under corona, og vi skal ændre os med den. Derfor har vi testet forskellige modeller af pantstationer og lyttet til brugerne for at finde de bedste løsninger, både i forhold til effektivitet, rentabilitet, bæredygtighed og forbrugertilfredshed, sagde Lars Krejberg Petersen i begyndelsen af juni.

Ændrede vaner

Den store stigning skyldes blandt andet, at danskernes forbrug har ændret sig under corona, hvor øl, vand og juice i større stil bliver drukket hjemme end på restauranter og cafeer, der har været lukket. Desuden har mange holdt deres ferier og fester hjemme, hvilket også har genereret flere flasker og dåser med pant.

Tallene viser også, at det primært var i årets første fire måneder, at der blev pantet igennem, hvorefter der var en lille nedgang, da restauranter og cafeer åbnede igen efter corona, og forbruget blev flyttet ud af hjemmet. Samlet set ligger alle måneder i år dog over sidste år.

Dansk Retursystem er non-profit og har drevet pantsystemet siden 2002. Virksomheden indsamler alle flasker og dåser med pant og sørger for, at materialet bliver genanvendt til nye flasker og dåser.

Sidste kom der 1,7 milliarder flasker og dåser retur, og det sparede for udledning af 178.000 tons CO2.