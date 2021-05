Sådan plejer det at se ud, når der er sommerfest i Taastrup: Masser af mennesker, boder og underholdning for alle aldre, her i 2019. Men corona sætter endnu engang en stopper for det store arrangement, der erstattes af Lang Lørdag. Foto: Jens Wollesen

Kæmpe sommerfest aflyst - erstattes at nyt tiltag

Taastrup - 17. maj 2021 kl. 11:23 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Der bliver stadig en hyggelig stemning, masser af gode tilbud og en lille smule musik i gaden, men den store sommerfest i Taastrup må endnu engang aflyses.

Den skulle være løbet af stablen den 29. maj, men kan ikke gennemføres som vanligt på grund af - nå ja, corona.

Formanden for Taastrup Bymidte, Tina Pihl, understreger, at det ikke er Bymidtens egen beslutning at aflyse sommerfesten, men at det er sket i samråd med politiet.

- Politiet har gjort det klart, at vi ikke må holde sommerfesten, som vi plejer. Det er vi selvfølgelig ærgerlige over, men vi vil på den anden side heller ikke være årsag til et smitteudbrud, så hele Høje-Taastrup må lukke ned, siger Tina Pihl.

- Derfor gør vi alt, hvad vi kan og må inden for de rammer, vi nu har fået, understreger hun.

Holder lang lørdag Derfor bliver sommerfesten erstattet af Lang Lørdag, hvor butikkerne på Taastrup Hovedgade vil have åbent til klokken 16.00.

- Vi håber, at butikkerne vil lave forskellige tiltag, og der vil helt sikkert være gode tilbud, siger Tina Pihl.

Nogle butikker vil åbne facaden ud til gaden lidt mere, der vil være musik på nogle af værtshusene og Taastrup Ny Vinhandel vil have vinbar foran butikken.

- Vi har også forsøgt at få forskellige børneaktiviteter herhen, men de siger alle nej, fordi restriktionerne gør det rigtig svært for dem. De skal spritte af efter hver tur, og der må være meget få børn i en hoppeborg, og så kan det ikke rigtig betale sig, forklarer Tina Pihl.

Ingen kræmmere Hun er også ked af, at der heller ikke må komme kræmmere i gaden. Restriktionerne kræver nemlig, at man som arrangør kan kontrollere antallet af gæster ved et gadearrangement, og det ville kræve alt for mange vagter, fordi der er så mange indgange til Taastrup Hovedgade.

- Der plejer at være 85 stader, og vi har nu nogen, der har haft dem til gode i halvandet år, fordi vi heller ikke kunne gennemføre sommerfesterne sidste år. Derfor håber vi, at vi kan få lov til at gennemføre vores høstfest med både kræmmere, musik og afspærret gade den 28. august, siger Tina Pihl.

Hun håber dog meget, at kunderne også vil finde vej til bymidten den 29. maj til Lang Lørdag.

- Det er virkelig tiltrængt, og vi håber, at rigtig mange vil komme ned og støtte de lokale butikker, siger hun.

