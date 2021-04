Se billedserie Mølleholmskolen i Taastrup er blandt de skoler, der nu må lukke helt ned, efter Taastrup Nykirke Sogn er blevet nedlukket. Foto: Kenn Thomsen

Kæmpe sogn lukker ned: Frygter hele kommunen kan følge efter

Taastrup - 23. april 2021 kl. 15:32 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

En lang række skoleelever må nu forberede sig på endnu en omgang hjemmeskole, efter en automatisk nedlukning af Taastrup Nykirke Sogn fredag trådte i kraft.

Det betyder blandt andet, at alle skoler i det store sogn i Taastrup skal lukke. Ole Rømer-Skolens Selsmose-afdeling var allerede lukket, men nu skal også Mølleholmskolen, Vestegnens Privatskole, Taastrup Realskole, Linje 10, Ungdomsskolen og FGU-skolens Taastrup-afdeling lukke ned.

- Det er det, der gør mest ondt; at det nu rammer børnene igen. De er i forvejen udsat på deres trivsel, og det er super kedeligt, at det nu går ud over dem igen, siger borgmester Michael Ziegler (K), der kalder nedlukning ærgerlig, men ikke overraskende.

- Vi har kunnet se på tallene de seneste dage, at de er steget, så vi var forberedt på, at det kunne ske, siger han.

Biblioteket skal lukke Udover skolerne i sognet skal også Taastrup Idrætscenter og Taastrup Bibliotek lukke for al aktivitet. De havde ellers begge lige slået dørene op for brugere i onsdags, men nu må de altså vente lidt med glade gæster igen. Nedlukningen af sognet har ikke betydning for erhvervslivet, så butikker, frisører og spisesteder må fortsat gerne holde åbent.

Opfordring til borgerne: Sundhedsmyndighederne har disse opfordringer til beboere i sogne, der lukkes ned:

- Se så få som muligt.

- Offentlige medarbejdere, der ikke varetager kritiske funktioner, arbejder hjemmefra.

- Private arbejdsgivere lader medarbejdere, der har mulighed for at varetage deres arbejde uden fysisk fremmøde på arbejdspladsen, gøre dette.

- Passe små børn hjemme, hvis forældrene har mulighed for det og i dagtilbud at opdele i faste, mindre grupper mv.

- Befolkningen i området lader sig teste

Indtil videre er der ikke andre sogne i kommunen, der skal lukke, men det kan være et spørgsmål om tid, lyder det fra borgmesteren.

- Vi er, hvad jeg kalder for en hårsbredde fra nedlukning. Vi kan se, at smittetallene er steget den seneste tid, så vi bliver nødt til alle sammen at stramme op. Jeg ved godt, det er træls, men vi skal holde ud lidt endnu, siger Michael Ziegler.

Alt for høje tal Lukningen af Taastrup Nykirke Sogn kommer som følge af aftalen om automatisk nedlukning af sogne, hvis smittetallene bliver for høje. Kriteriet for sognelukning er, at incidensen overstiger 400, at der er mere 20 nysmittede i sognet de seneste syv dage, og at positivfrekvensen i sognet er over 2.

For Taastrup Nykirke Sogn er incidensen 407, antal nysmittede er 60 og positivprocenten er 2,1.

Sognet må åbne igen, når tallene på ét af de tre parametre har ligget under grænsen i en uge i træk.

Taastrup Nykirke er Høje-Taastrup Kommunes største sogn med i alt 14.744 indbyggere. Herudover hører også boligområdet Taastrupgaard, hvor der er konstateret forhøjet smittetal.

- Gennem pandemien har vi set smitte i hele kommunen, og det er der fortsat. Vi ser et forhøjet smittetal i Taastrupgaard lige nu, men der er ikke det eneste sted i sognet, der er smitte, understreger Michael Ziegler og forklarer, at det følger den landsdækkende tendens med højere smittetal i de boligområder, hvor folk bor tæt. - I det hele taget kan vi se, at spillepladen er en anden nu end for et halvt år siden. Det er den britiske variant, der dominerer nu, og så kan vi altså se, at smitten altså spreder sig hurtigere, end den har gjort tidligere, siger borgmesteren.

