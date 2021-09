Se billedserie Skoleleder Casper Madsen har været med under hele forløbet af byggeriet af læringshuset. Han blev ansat før første spadestik blev taget. Foto: Kasper Ellesøe

Kæmpe skole snart klar til åbning: Det glæder skoleleder sig mest til

Taastrup - 06. september 2021 kl. 19:44 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Der er under to måneder til, at steder vrimler med børn og voksne.

Byggeriet af Læringshus Nærheden er snart færdig, og den 25. oktober - efter efterårsferien - skal børn og voksne fra Hedehusene Skole og Charlotteskolen have deres daglige gang i det nye hus, hvor der også skal være børn i daginstitution, sfo og klub.

Vi har fået smugkig ind i det nye læringshus et par måneder før åbningen, hvor skoleleder Casper Madsen har vist rundt.

- Jeg glæder mig til, at skolerne samles under et tag. Der er mange gyldne øjeblikke at se frem til. To af dem er når den røde snor klippes, og nu er vi samlet, og så projektformen, som vi arbejder med endelig får optimale rammer, siger skolelederne, der har været ansat på som skoleleder siden, før byggeriet til over 500 millioner kroner overhovedet gik i gang.

Projektorienteret skole

Men nu er det så klar, at håndværkerne bare er ved at lægge det sidste arbejde i at blive færdige, og så er huset klar til at tage imod alle de mange nye brugere, der vil møde en helt ny måde at tænke skole på, end de er vant til.

- Skolen vil hovedsagligt arbejde projektorienteret. Der er arbejdspladser på gangene, og både den indvendige og udvendige side af lokalerne skal bruge. Der er forskellige rumstørrelse, som skal kunne møde de behov, som eleverne får. Rigtig mange af væggene vil kunne arbejdes ved, og der er tænkt i akustikken på gangene med særlige vægge, så der kan laves skolearbejde over det hele, uden at man forstyrres af dårlig akustik, siger Casper Madsen.

Selvom især de yngste elever får et fast mødested om morgenen, så er der brudt med tanken om traditionelle klasselokaler og skoleskemaer.

- De små elever vil få det, vi kalder et hjerterum, altså et fast anker i skolen, hvor de møder ind, for det er vigtigt, at alle skal føle sig i trygge i rammerne, siger Casper Madsen.

Fyldt med børn

Men når elever fra to skoler skal samles, så kræver det også en del at forberede dem på, at de nu skal over i et helt nyt hus.

- Det er en stor udfordring at forberede eleverne på det. Men fra skolestart har vi samlet indskolingen, så de har kunnet stable noget socialt på benene, det giver forhåbentlig en ro, og så tager vi det hele gradvist. Men de glæder sig, og det fantastiske ved børn, er de er så omstillingsparate, siger Casper Madsen.

For bare få år siden, var der tvivl om, om tilflytningen til Nærheden gjorde, at skolen kunne fyldes ud. Men skolen bliver helt fyldt med fem spor fra dag ét.

- Det er glædeligt, at vi får skolen fyldt med børn. Andet havde da været tragisk. Jeg mener, at det er meget anerkendelsesværdigt af kommunen, at man så meget med folkeskolen, at man bygger to nye skoler, og at man vil udvikle den praksis, der har været med konceptet Fremtidens Skole. Det er meget ambitiøst og prisværdigt, siger Casper Madsen, der også fortæller, at søgningen til den nye skole har været så stor, at man har måttet afvise elever fra andre skoledistrikter.

Sjovt at gå i skole

Med skolestarten, der nærmer sig har Casper Madsen et mål, når han skal stå i spidsen for læringshuset:

- Det skal være sjovt at gå i skole og sjovt at være her. Det er mit mål. For der er ikke noget værre end børn, der er trætte af skolen, og hvor ilden i deres øjne er slukket. Det skal være sjovt, og vi skal blandt andet være bedre til at lege læringen ind og være mere på børnenes præmisser. Man snakker tit om at børn skal være skoleparat, men skolerne skal også være børneparate, og det vil vi være. Spørgsmålet er, hvordan vi engagerer og motiverer børnene. Jeg tror på, at svaret er den her projektarbejdsform er løsningen, siger Casper Madsen og fortsætter.

- I stedet for at lære matematik i en bog, så skal eleverne lære noget, fordi de skal bruge det, og ikke fordi deres forældre eller lærere siger, at de skal. Aktualiteten er vigtigt, så når børnene lærer noget, er det fordi de skal bruge det senere samme dag eller dagen efter, siger Casper Madsen.

Håndværkerne overleverer skolen til Høje-Taastrup Kommune til 5. oktober, og mandag den 25. oktober åbner læringshus for eleverne i skolen, sfo'en, klubben og daginstitutioner.

