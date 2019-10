Danske byggeprojekter producerede 4,5 millioner tons bygge- og anlægsaffald og 8,3 millioner tons overskudsjord bare i 2017. Det byggeaffald vil et nyt projekt forsøge at genanvende bedre - og de mange lokale byggerier i Høje-Taastrup skal spille en rolle i projektet. Foto: Per Jensen Foto: Per Jensen

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe projekt skal forvandle byggeaffald til nye ressourcer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe projekt skal forvandle byggeaffald til nye ressourcer

Taastrup - 26. oktober 2019 kl. 12:23 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

55.000 tons sand, grus og sten. Så meget bruges der cirka hvert år på byggeri og anlæg i Danmark, og manglen på råstoffer til byggeri begynder at vise sig.

Så nu skal der findes andre steder at hente materialerne, og derfor kigger et nyt samarbejde nu mod de millioner af tons byggeaffald og overskudsjord, som byggeprojekter producerer.

For byggeaffaldet kan forvandles til en ressource, lyder det.

- Verden har brug for, at vi i langt højere grad bliver i stand til at kunne genbruge byggeaffald til nye byggerier og dermed spare en masse ressourcer og energi på at skaffe helt nyt sand, grus og sten, siger formand for Region Hovedstadens Klimaudvalg, Kim Rockhill

Det nye projekt, som Region Hovedstaden har taget initiativ til, vil søge at løse den udfordring. Med i projektet er også Høje-Taastrup og Roskilde kommuner sammen med Gate 21, RUC og Bygherreforeningen.

Mange udfordringer Udfordringen med at genanvende byggematerialer er, at der er rigtig mange forskellige led i sådan et genanvendelses-kredsløb. Det skal sikres, at genanvendelige materialer bevares, når bygninger nedrives, og kvaliteten af materialerne skal testes, så det for eksempel sikres, at de ikke indeholder farlige stoffer som PCB inden de genbruges.

Der skal skabes en pålidelig og velfungerende forsyningskæde, hvor materialerne kan opbevares og afsættes til andre byggeprojekter, som skal kunne stole på, at de kan få de nødvendige mængder i den rette kvalitet.

FAKTA Byggeaffald er den største affaldsfraktion i Europa med 25-30 procent af de samlede affaldsmængder

Bygge- og anlægssektoren står for over en tredjedel af det producerede affald i Danmark med en affaldsgenerering i 2017 på godt 4,5 millioner tons byggeaffald og 8,3 millioner tons overskudsjord (Danmarks Statistik).

Ressourceforbruget i Europa til byggeri ligger mellem 1,2 og 1,8 milliarder tons materialer per år (Ecorys, 2014).

Kilde: Region Hovedstaden

Der skal udvikles produkter og metoder, som erstatter for eksempel sand, grus og sten med genanvendte byggematerialer og overskudsjord. Og det hele skal være en god forretning, så virksomheder og forbrugere vælger disse løsninger.

Det er disse udfordringer, der tackles i projektet, som kaldes City Loops.

Projekter i Høje-Taastrup I Høje-Taastrup er der flere byfornyelsesprojekter og byudviklingsprojekter i gang. I forbindelse med CityLoops skal kommunen udvikle løsninger for flow af materialer mellem byggepladserne. Det sparer både CO2 og råstoffer, man mindsker kørsel af materialerne og sparer på energien, der skal til for at fremstille materialerne, samtidig med at man ikke behøver at udvinde nye råstoffer.

- I fremtiden skal vi alle genbruge og genanvende mere, end vi gør i dag. Det gælder i høj grad også byggeriet, hvor det for eksempel er helt oplagt at bruge byggeaffald fra nedrivninger som materialer i nyt byggeri. Og her er det, at vi som kommune kan gå forrest og stille krav til vores byggeri, siger borgmester Michael Ziegler.

Skal testes i Roskilde Det bliver Musicon i Roskilde, der skal anvendes som testlaboratorium for at afprøve og udvikle metoder, som efterfølgende kan komme samfundet til gode.

- Som offentlig bygherre har vi en særlig forpligtigelse, når det handler om at skubbe byggeriet i en bæredygtig retning. Ikke bare i Roskilde Kommune, men også hos andre. Det er ambitionen, at de erfaringer og den viden, vi skaber i City Loops, skal sprede sig som ringe i vandet til alle landets kommuner, siger Roskildes borgmester, Tomas Breddam.

City Loops har fået 75 millioner kroner af EUs Horizon 2020 midler, hvoraf 11,5 millioner kroner går til de danske partnere.

Projektet samler syv europæiske byer: Apeldoorn (Holland), Bodø (Norge), Mikkeli (Finland), Porto (Portugal) og Sevilla (Spanien), Høje-Taastrup og Roskilde, som mandag den 28. oktober skriver under på en deklaration, hvor de forpligter sig til at arbejde med de udfordringer, der ligger i at få de forskellige led i byggeriet til at tænke i materiale-kredsløb.

Projektet løber over fire år.