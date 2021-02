Se billedserie Maya Arffmann har siden 2014 været med til at udvikle bydelen Nærheden, der er et partnerskab mellem Realdania By & Byg og Høje-Taastrup Kommune. Knap 50 procent er blevet bygget indtil nu, og da FB Gruppen i efteråret købte de resterende godt 50 procent, faldt det naturligt, at Maya Arffmann skifter til FB Gruppen. Her skal hun som projektudviklingschef bidrage med viden og erfaringer fra de første år. Foto: PR

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe projekt på vej: Maya skal styre slagets gang Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe projekt på vej: Maya skal styre slagets gang

Taastrup - 17. februar 2021 kl. 17:07 Kontakt redaktionen

Hele den østlige del af den nye bydel Nærheden i Hedehusene skal udvikles i ét samlet projekt, og nu er der sat ansigt på kvinden, der skal være med til at styre slagets gang.

Og det er velkendt ansigt for mange af dem, der allerede har stiftet bekendtskab med Nærheden. Det er nemlig Maya Arffmann, der siden 2014 har været ansat som chefkonsulent i NærHeden P/S, hvor hun har været med til at udvikle bydelen fra grunden.

Nu er hun hentet til FB Gruppen A/S, som står bag udviklingen af den østlige del af Nærheden.

- I bydelen Nærheden i Hedehusene skal vi snart i gang med at opføre 1.600 blandede boliger med infrastruktur, grønne områder og med fokus på fællesskaber og værdier. Derfor har vi udvidet organisationen med ansættelse af Maya Arffmann som projektudviklingschef, fortæller adm. direktør Hans-Bo Hyldig fra FB Gruppen A/S.

Fortsætter arbejdet Maya Arffmann er kandidat i moderne kultur og kulturformidling fra Københavns Universitet. Den har hun siden suppleret med en Master i Strategisk Byplanlægning fra Arkitektskolen i København.

Gennem de sidste 10 år har hun arbejdet med byudviklingsprojekterne Køge Kyst, Kanalbyen i Fredericia samt Nærheden.

- Bydelen Nærheden, som er et partnerskab mellem Realdania By & Byg og Høje-Taastrup Kommune, er jo et fantastisk projekt. Nærmest en bar mark-øvelse på de gamle Spændbeton-arealer i Hedehusene, som i løbet af disse år er forvandlet til en helt ny bydel med blandede boliger, detailhandel og grønne områder. Jeg har været med siden projektets start og har været med til at udvikle masterplanen for området, forestå interessentdialog med investorer, udviklere og kommune samt at få fællesskaber i gang. Faktisk meget af det samme som FB Gruppen i dag gør på Grønttorvet, fortæller Maya Arffmann og fortsætter:

- Da FB Gruppen her i efteråret købte de resterende byggeretter i Nærheden svarende til omkring halvdelen af hele området, var det naturligt, at jeg nu følger med til FB Gruppen for at bidrage til at udvikle Nærhedens næste etape. Og så har FB Gruppen mange andre spændende projekter, hvor jeg skal bidrage med min erfaring inden for strategisk byplanlægning. Det glæder jeg mig meget til, fastslår Maya Arffmann.

Sporten at tale folk imod Muligvis er det hendes uddannelse og baggrund med kulturformidling, der har skærpet hendes sans for dialog og debat. I hvert fald er hun ret klar i mælet, når talen falder på, hvilken sport, hun dyrker:

- Min sport er nok at tale folk imod. Mest for at se deres reaktion og fremprovokere en god debat, hvor vi kan få vendt argumenter og vinkler, så der kan træffes beslutninger i størst mulig enighed. Er sikker på, at nogle synes, jeg ofte er en forfærdelig irriterende type, smiler hun og uddyber:

- Men hvis vi alle sammen bare giver hinanden ret i, at eksempelvis et fælleshus eller en gårdhave eller noget tredje skal udformes eller indrettes på en bestemt måde, så overser vi måske for tidligt i forløbet nogle alternative løsninger, som vil være dyrt, besværligt eller umuligt at ændre senere i forløbet.

Maya Arffmann bor i Sundby på Amager med sin mand og deres to børn på 9 og 12 år. Oprindeligt kommer parret fra Vejle, men rettede hurtigt blikket mod Hovedstaden, hvor både uddannelser, spændende jobs og to børn siden er kommet til.

relaterede artikler

Fuldt udlejet: Ejendomsudvikler har stor succes med nye lejligheder 11. februar 2021 kl. 06:02

Rekord for boligsalg: Så mange penge er der købt boliger for i 2020 06. februar 2021 kl. 11:03

Efterspørgslen på boliger er enorm: Alt kan sælges 06. februar 2021 kl. 09:09