Se billedserie Der er store ændringer på vej til boligområdet Gadehavegård. Flere boliger skal rives ned, og der skal gøres plads til at bygge flere nye boliger. Foto: Hans-Jørgen Johansen

Kæmpe plan for boligområde: 260 boliger rives ned - og 154 nye bygges

Taastrup - 12. maj 2019 kl. 14:28 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nedrivning af 260 boliger, byggeri af flere nye ejerboliger, en vej gennem området og en ny uddannelsesinstitution i området.

Det er bare nogle af elementerne i en ny udviklingsplan for boligområdet Gadehavegård, som boligforeningen Domea og Høje-Taastrup Kommune søndag præsenterede for beboerne i området.

Planen er fortsat kun aftalt i store træk, og man kan derfor ikke sige, hvilke boliger der skal rives ned eller sammenlægges, og præcist hvor der skal bygges nyt.

Men aftalen lyder altså på, at der skal nedrives 260 ud af de alt 986 boliger i området. Det svarer til fem blokke, men det er ikke sikkert, at fem hele blokke rives ned. Det kan også være, at nogle rives partielt ned, så man får en mere varieret boligmasse i området.

75 af de nuværende boliger vil derudover blive sat til salg, så de kan konverteres til andelsboliger eller private ejerboliger, og så er det aftalt at bygge 154 nye boliger i området - 100 private ejerboliger med en gennemsnitsstørrelse på 96 m2 samt 54 nye ældreboliger.

Dertil skal 200 af de små et-værelsesboliger i området sammenlægges til 100 lidt større boliger, og yderligere 105 boliger skal laves til ungdomsboliger. Der sker dog ad to omgange: I første omgang bliver der lavet 50 ungdomsboliger, og hvis udlejningen af dem går som planlagt, hvor det er unge under uddannelse eller med arbejde, der flytter ind, så laves yderligere 55 boliger til ungdomsboliger.

Men hvis udlejningen ikke går som planlagt, så bliver de resterende 55 boliger lavet til private ejerboliger.

Med de greb vil antallet af almene familieboliger komme ned på 426, hvilket med de øvrige tiltag i planen bringer andelen ned på 40 procent inden 2030, som er krævet i regeringens ghettopakke.

Beboerne i de boliger, der skal rives ned eller omdannes, vil blive genhuset efter reglerne, men hvor og hvordan det skal foregå, er endnu ikke afgjort.

Derudover bliver boligerne renoveret, og der kan blive tale om at ændre blokkenes facader. Udearealerne skal også forbedres, blandt andet ved at nedlægge voldene, og det skal bidrage til at gøre området mere attraktivt.

For at få plads til de nye boliger skal de store parkeringsarealer i området inddrages, så parkering fremover skal foregå på mindre boliggader i området. Samtidig er idéen at fortsætte Taastrupgårdsvej ind i boligområdet, lade vejen slå et sving mod nord og forbinde den til Øtoftegårdsvej og Roskildevej.

Den allerede planlagte kvarterpark og kvarterhus, som er en del af områdefornyelsen i Gadehavegård, bliver stadig ført ud i livet, og derudover er det med den nye plan besluttet et såkaldt campus-hus på 4000 m2 inde i Gadehavegård, hvor der skal oprettes en uddannelsesinstitution.

- Vi håber, at vi kan få en ekstern aktør til at oprette den, men hvis det ikke lykkes, så er vi som kommune forpligtet til at etablere noget i området inden for en 10-årig periode, forklarer borgmester Michael Ziegler, som dog ikke vil sætte ord på, hvad det i givet fald være.

Med til aftalen hører også, at der skal bygges 136 nye almene boliger i Høje-Taastrup Kommune som erstatning for nogle af dem, som bliver revet ned i Gadehavegård. Hvor de skal bygges er endnu ikke afgjort, men det er aftalt, at der skal bygges 86 boliger frem til 2030, og de resterede 50 skal bygges i årene 2030-2035.

Hertil opføres et seniorbofællesskab på 30-35 boliger.

Den nye udviklingsplan fra Gadehavegård blev fremlagt for beboerne på et møde søndag den 12. maj og skal godkendes af byrådet den 21. maj 2019. Derefter skal den godkendes af ministeriet, og bliver den det, vil den blive omsat til en eller flere helhedsplaner for området.