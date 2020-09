Se billedserie Der er allerede revet 188 boliger ned i Taastrupgaard - nu skal der rives yderligere 107 boliger ned. Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe nedrivning: Yderligere 107 boliger skal jævnes med jorden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe nedrivning: Yderligere 107 boliger skal jævnes med jorden

Taastrup - 04. september 2020 kl. 14:53 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

188 boliger er allerede revet ned i boligområdet Taastrupgaard, men arbejdet er ikke slut endnu: Yderligere 107 boliger skal nemlig fjernes for at leve op til kravene i ghettoloven.

Det står klart med et nyt tillæg til udviklingsplanen for Taastrupgaard, som byrådet og boligselskabet AKB Taastrup forventes at godkende i næste uge.

- KAB har meddelt over 100 familier, at deres hjem med sandsynlighed vil forsvinde på grund af ghettolovens krav om at reducere antallet af almene familieboliger. Det er en ubarmhjertig besked at få, men for de mange tilbageværende boliger - det absolutte flertal - er der gode nyheder, da boligselskabet med Landsbyggefonden i ryggen vil totalrenovere de cirka 650 tilbageværende boliger i Taastrupgaard. Boligselskabet og KAB tager god hånd om de familier, der inden for de næste fire år må se deres hjem forsvinde, og rigtig mange vil have mulighed for at få tilbudt en anden bolig i Taastrupgaard, siger Claus Bjørton, kundechef i KAB, som administrerer boligselskabet.

De skal flytte Udover de allerede nedrevne blokke skal tre hele blokke yderligere rives ned. Det er en del af langblokken med opgangene 155-163 samt bagvedliggende blokke med opgangene 171-175 samt 207-209. Også nummer 165 skal rives ned, og dertil skal en række opgange delvist nedrives, så der eksempelvis kan etableres tagterrasser.

Sidstnævnte giver mulighed for at differentiere blokkenes skala og skabe tagterrasser, der sammen med sammenlægninger af eksisterende boliger skaber nye boligtyper, der kan matche fremtidens boligbehov.

FAKTA Sådan opnås målet om max 40 procent almene boliger i Taastrupggaard:

295 boliger nedrives:

20 boliger ommærkes til ungdomsboliger

35 boliger sammenlægges

Der fortættes med 250 boliger i Selsmosekvarteret, 40 ældreboliger, Børne- og Kulturhus, kvarterhus samt klubhus og erhverv - i alt svarende til 521 boliger

I 2030 vil der således være et samlet antal boliger på 1403, heraf vil 567 være almene familieboliger.

Der, hvor den ekstra del af langblokken nedrives, skal der opføres et kvartershus, som områdets beboere kan bruges.

Den yderligere nedrivning er et tillæg til den udviklingsplan, som allerede er vedtaget for området. Udviklingsplanen sætter rammerne for, hvordan Taastrupgaard skal omdannes fra udsat til attraktivt boligområde.

Oprindeligt var det planen at nedrive yderligere 78 boliger og ommærke 40 almene familieboliger til seniorboliger, hvilket krævede en særlig tilladelse fra ministeriet. Den ommærkning blev dog ikke godkendt, og efter yderligere arbejde med planen er man altså endt på at skulle nedriver yderligere 107 boliger for at nå ghettolovens krav.

Investeres milliarder Der blievr dog ikke kun revet ned i Taastrupgaard, da de resterende boliger får en gennemgribende renovering. Den samlede beløbsramme for udviklingen af Taastrupgaard forventes at være 1,2 milliarder kroner, der primært hentes i Landsbyggefonden og i Boligselskabet AKB, Taastrup.

Derudover investeres der 600 millioner kroner i private boliger og 250 millioner kroner i Børne- og Kulturhuset. Det sidste sker via henholdsvis private og kommunale midler.

Sådan er visionen for fremtidens Taastrupgaard. Det nye i planen er, at der skal nedrives endnu en blok fra langblokken samt to blokke i den vestlige del for at gøre plads til et kvarterhus og nye ældreboliger. Nedrivningen sker for at sikre, at boligområdet kan leve op til ghettolovens krav om max 40 procent almene familieboliger inden år 2030.

relaterede artikler

2,3 millioner kroner til kunst og kultur skal løfte udsat boligområde 28. juli 2020 kl. 11:57

Se billederne: Taastrupgaard forandres bid for bid 28. april 2020 kl. 16:03