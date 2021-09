Sidste år var alle partier med i budgetforliget. På dette corona-billede står de på behørig afstand. Fra venstre er det Esat Sentürk (R), Lars Prier (DF), Michael Ziegler (K), Peter Faarbæk (S), Emil Viskum (EL) og Omer Ayub.

Kæmpe minus skal dækkes: Det siger politikerne om årets budget

Taastrup - 10. september 2021 kl. 15:51 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Budgettet i Høje-Taastrup Kommune for 2022 går ikke op, og det ser ud til, at der skal findes besparelser for 47,3 millioner kroner.

Dermed bliver det svært at finde plads til politiske udvidelsesforslag.

Da byrådet skulle førstebehandle budgettet i aftes blev der da heller ikke lovet hverken guld eller grønne skove til kommunens borgere.

Her er et udpluk af, hvad politikerne sagde til byrådsmødet, inden budgettet blev sendt i høring:

Michael Ziegler (K)

- Vi står over for en vanskelig opgave. Det er et ret stort spare- og effektiviseringskatalog, vi sender i høring. Der er mange tidsler i det. Vi er nødt til at bede vores mange høringsparter om at forholde sig til forslag, som vi slet ikke har lyst til at gennemføre. Men sådan er vilkårene, og vi har en opgave, vi skal løse, sagde han.

Peter Faarbæk (S)

- Vi har sendt en stor rammebesparelse i høring. Det er vi ikke tilhængere af. Det er ikke klogt. Og det er at fralægge os det ansvar, vi normalt skal tage til os. Desværre var der ikke mange muligheder. Trods en rammebesparelse på én procent, sender vi et budget i høring, som ikke er tilstrækkeligt til at dække det minus, der ser ud til at komme. Det er uheldigt, for de folk, der skal komme med høringer, kan blive nødt til alligevel at blive ramt af besparelsen, og vi kan risikere, at vi skal lave besparelser, der ikke kommer i høring, siger han.

Disse spareforslag er i spil i budgettet - Der skal spares 47 millioner kroner på budgettet næste år. Her er et udpluk af de spareforslag, politikerne har sendt i høring.



- Rammereduktion på 1 procent på tværs af alle områder. Mulig besparelse: 26 mio. kr.



- Reduktion af midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger: 1 mio. kr.



- Én uges sommerferielukning i daginstitutioner, SFO’er og klubber: 1,862 mio. kr



- Øget brugerbetaling for madservice for plejecenterbeboere og hjemmeboende: Merindtægt på 1,876 mio. kr.



- Reduktion af uddannelsesvejledning: 0,5 mio. kr.



- Tilskud til eliteidræt og talentudvikling ophører: 2,55 mio. kr.



- Lukning af cafeen på Sundhedscenteret: 0,26 mio. kr.



- Læs alle forslag på www.htk.dk

Lars Prier (S)

- Vi sender et katalog i høring, hvor jeg må understrege, at intet er vedtaget. Vi ser frem til at læse høringssvarene grundigt. Og vi er klar til at tage ansvar. Vi stiller ikke med ultimative krav. Men vi vil forsøge at holde ældre, børn og udsatte fri for de værste tidsler, siger Lars Prier.

Han fortalte, at fordi Høje-Taastrup Kommune har en stor befolkningsvækst og derfor har flere borgere, end man reelt har serviceramme til, så forventer Lars Prier, at kommunen i en borgmesterforhandling med de øvrige kommuner, kan få adgang til at bruge flere penge, end der lige nu er budgetteret med.

Emil Viskum (EL)

- Vi har penge i kassen. Vi må bare ikke bruge dem. Der brug for et kommunalt oprør mod budgetloven. Jeg synes, der er flere steder i budgetkataloget, hvor der er foreslået besparelser, jeg ikke har lyst til at tage. Det gælder blandt andet færre klubpædagoger eller en halvering af integrationspuljen. Jeg synes, at man kan finde penge i lønpromillepuljen, og derudover bruger vi mange penge på ledelse. Så der kan man også spare, sagde Emil Viskum.

Omer Ayub (L)

- Vi vil gå konstruktivt til værks, men der er flere udfordringer i år. Lokallistens fokus vil være at skåne kernevelfærden som børn, unge og ældreområdet og sikre, at vi ikke glemmer de mest sårbare borgere i kommunen. Der ligger derudover store og spændende anlægsprojekter de kommende år, som betyder en udfordring for kassebeholdningen. Lokallisten mener ikke, der er plads til mere på hverken drift eller anlæg, og vi ser helst, at vi slet ikke udvider noget, siger Omer Ayub.

Esat Sentürk (R)

- Budgettet kræver masser af besparelser. Det er vi kede af, og vi håbede at vi kunne finde midler til nogle af vores egne ønsker, som »stop madspild«-projektet, så det kan få eget lokale, eller støjpuljen, så borgere kan søge kommunal medfinansiering til støjreducerende tiltag i private hjem. I stedet skal vi kæmpe om, hvad der skal spares væk, men Radikale Venstre tøver ikke med at tage ansvar, siger Esat Sentürk.