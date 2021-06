Det er blandt andet stigende udgifter på botilbud i Høje-Taastrup Kommune, der gør, at man ser frem til et merforbrug på socialområdet. Her er det botilbuddet på Pile Allé i Taastrup, hvor der er plads til fem beboere. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Kæmpe merforbrug på kommunalt område: Det får udgifterne til at eksplodere

Taastrup - 16. juni 2021 kl. 15:46 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen

Socialområdet er et af de områder, hvor der ser ud til at ske et skred i det kommunale budget.

Ud af et merforbrug på 66,6 millioner kroner, som Høje-Taastrup Kommune ser ind i for 2021, står socialområdet for et merforbrug på 45,4 millioner kroner i år.

- Desværre ser vi ind i et merforbrug. Der er lidt udgifter forbundet med corona, men ellers skyldes merforbruget det specialiserede voksenområde, siger Esat Sentürk (R), formand for socialudvalget i Høje-Taastrup Kommune.

Administrationen i kommunen oplyser, at merforbruget primært skyldes stigende udgifter til botilbud, både fordi der er flere med behov for botilbud, og fordi borgerne, som bor på botilbud, bliver dyrere. På botilbudsområdet forventes et merforbrug på 32 millioner kroner

Der er allerede sat tiltag i gang, og der vil også blive iværksat et kontrolleret ansættelses- og forbrugsstop, som udmøntes under hensyn til det gældende serviceniveau.

På det område er det udgifter, forbundet med få borgere, der kan betyde, at budgetterne skrider.

En 24-årig borger er flyttet tilbage til Høje-Taastrup Kommune efter at have boet i en anden kommune. Borgeren er flyttet ind på et midlertidigt botilbud. Borgeren har en række neuropsykiatriske vanskeligheder som infantil autisme, ADHD, mental retardering, bipolar lidelse og borgeren har desuden et misbrug.

At borgeren flytter til kommunen betyder, en årlig udgift på 1.040.000 kroner.

Et andet eksempel: En 22årig borger er flyttet på et længerevarende botilbud efter at have boet hos sine forældre. Borgeren har en udviklingshæmning og en gennemgribende udviklingsforstyrrelse og har behov for 1:1 støtte og en meget struktureret hverdag for at forebygge, at borgeren er udadreagerende, hvor borgeren f.eks. bider, slår og kaster med ting. Det koster Høje-Taastrup Kommune 2.010.000 kroner.

Den slags ændringer for enkelte borgere har fra august 2020 til februar i år givet Høje-Taastrup Kommune merudgifter på 5.290.000 kroner, hvis man regner med helårspriser i 2021.

Der er også udgifter, der frafalder, hvis borgere afgår ved døden eller flytter fra kommunen.

Detaljeret opfølgning Merforbruget har fået socialudvalget til at følge området endnu tættere.

- Vi vil gerne have en detaljeret opfølgning, fordi budgetterne på det her område skrider gang på gang. Det sker også for andre kommuner. Det gør ondt for de her mennesker, der virkelig har behov for hjælp. Gudskelov er vi en kommune med en god økonomi, og denne gang dækker vi det fra kassen og forsøger at justere og håber, at der ikke sker mere, siger Esat Sentürk.

Voksen handicapområdet har i en årrække fået skylden for, at være en tung økonomisk post for kommunerne, fordi der er flere og flere voksne, der har behov for og krav på hjælp.

Siden 2008 er udgifterne i social- og handicapcentret steget fra 203 millioner kroner til 367 millioner kroner i 2020. Alle år undtagen 2019 er det oprindelige budget overskredet.

Derfor har Esat Sentürk et forslag til, hvordan.

- Jeg ser gerne, at regionen overtager område, for jeg har svært ved at acceptere, at borgerne bliver set som udgifter. Vil regionen overtage bliver udgifterne de samme for regionen, selvom en borger flytter fra en kommune i regionen til en anden, siger udvalgsformanden.