Der deltog 37.000 spejdere, da Spejdernes Lejr løb af stablen i Sønderborg i 2017. Dertil kom en lang række besøgende, ikke mindst familierne til de mange spejdere. Håber er, at der vil deltage 40.000 spejdere i Spejdernes Lejr 2022, som meget vel kan ende i Hedeland Naturpark.

Kæmpe lejr: 40.000 spejdere har kurs mod Hedeland

40.000 børn og unge kan om et par år boltre sig i en kæmpe spejderlejr i Hedeland Naturpark.

I hvert fald hvis alt flasker sig for spejderne og de tre kommuner, som står bag Hedeland; Roskilde, Høje-Taastrup og Greve. De har nemlig arbejdet på at få Spejdernes Lejr til Hedeland i 2022, og det ser nu ud til at lykkes.

Hos Spejdernes Lejr bekræfter man nemlig, at ønsket er at komme til Hedeland, og at der pt. ikke er andre kommuner i spil til at huse den kæmpe lejr.

- Vi er meget begejstrede for Hedeland, og vi håber, at det kan lægge jord til lejren i 2022. Men vi vil gerne afvente den endelige godkendelse fra alle tre kommuner, før vi lader champagnepropperne springe, siger Jens Harboe Malskær, der er den ene af to lejrchefer, der skal stå i spidsen for Spejdernes Lejr 2022.

Stor optimisme Både Greve og Roskilde Kommuner har dog allerede sat fire millioner kroner af til lejren i deres budgetforlig, og tirsdag aften ventes Høje-Taastrup Kommune at sige god for et tilskud på fire millioner kroner. Og så burde alt være på plads.

- Det ville være helt fantastisk at få Spejdernes Lejr 2022 til Hedeland. Dels er selve arrangementet fantastisk, men det kan også være med til at udvikle området, siger Merete Scheelsbeck (K), formand for fritids- og kulturudvalget i Høje-Taastrup.

Selve Spejdernes Lejr bliver afviklet over 10 dage, og hertil kommer opsætning og nedtagning. Bag Spejdernes Lejr står Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne, De grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig, som også står bag Foreningen SPEJDERNE.