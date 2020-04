Kæmpe kø: Ikea genåbner trods advarsler fra minister

- Vi kommer derudover til at have vagter udenfor for at sørge for god ro og orden. Og vores medarbejdere er forskellige steder i huset, hvor der er tendens til, at der kan være kø, for at sikre, at der er god afstand, siger Mads Satsman-Nørhede til TV2.

Ikea i Taastrup slog mandag dørene op til varehuset, som har været lukket siden 18. marts, og det viste sig at være et tilløbsstykke.

- Vi er glade for at alle tilsyneladende forstår alvoren og holder afstand. Vi fortsætter vores tilsyn og vejledninger så længe, der er behov, lyder det fra vagtchefen.

Vestegnens Politi oplyser på Twitter, at man har været i Ikea i Taastrup for at sikre sig, at de mange kunder overholder myndighedernes anbefalinger.

Trodser anbefaling

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) har ellers over for ritzau slået fast, at virksomheder ikke skal genåbne uden at have koordineret det med myndighederne først.

- Jeg vil ikke forholde mig til enkelte virksomheder. Men jeg vil på regeringens vegne opfordre til, at man ikke på nuværende tidspunkt lægger sig fast på en tidlig genåbning, eller på hvad der skal ske i maj måned, før der er blevet taget samlet stilling til næste fase af genåbningen, skriver Simon Kollerup til ritzau.

Ifølge Ikeas country communication Manager, Christian Mouroux Pedersen, mener Ikea ikke, at de trodser nogen anbefaling.

- Tværtimod så mener jeg, at vi følger dem ved at bidrage til at holde hjulene i gang på en forsvarlig måde. Vi er jo lukket ned frivilligt, og det er også frivilligt, om vi vil åbne igen. Vi tager myndighedernes anvisninger om sundheden og sikkerheden meget alvorligt, og vi har derfor brugt nedlukningstiden på at se på, hvor vi skal implementere de foranstaltninger, der gør, at vi føler, at vi står 100 procent inde for de gældende retningslinjer, siger Christian Mouroux Pedersen til ekstrabladet.dk.

Ikea oplyser, at de har sikret sig juridisk, at genåbningen er ok, men at man vil lukke varehusene igen, hvis der kommer et direkte påbud.