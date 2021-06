Se billedserie Jesper Ranch Nielsen er beredskabsleder i Røde Kors? katastrofeenhed i Hedehusene med ansvar for katastrofelageret og organisationens hurtigudrykningsenhed, Base Campen. Foto: Carl Ras.

Kæmpe indsats: De gør en forskel i katastrofeområder

Taastrup - 04. juni 2021 kl. 06:03 Kontakt redaktionen

Værktøjet skal være i orden, når verdens største humanitære hjælpeorganisation, Røde Kors, lynhurtigt skal rykke ud til et katastroferamt område og yde nødhjælp til lokalbefolkningen.

Derfor skal der være orden i tingene Røde Kors' katastrofeenhed i Hedehusene, hvor meget af organisationens katastrofelager bliver opbevaret.

- Det er afgørende for os, at vi på forhånd er godt sikret med en stor mængde værktøj i høj kvalitet. Det gør, at vi kan være fleksible og er rustet til at løse alle de udfordringer, vi kan møde i de ødelagte områder, fortæller Jesper Ranch Nielsen, der er beredskabsleder i Røde Kors' katastrofeenhed i Hedehusene med ansvar for katastrofelageret og organisationens hurtigudrykningsenhed, Base Campen.

Lejre skal sættes op

Derfor anvender Røde Kors et bredt udvalg af teknisk udstyr lige fra elværktøj, håndværktøj og personlige værnemidler fra Carl Ras.

Værktøjet bruges blandt andet til opsætning af Røde Kors' Base Camp, der er lejren for de udsendte nødhjælpsarbejdere, der yder nødhjælp i katastrofeområdet.

For at sikre en effektiv katastrofeindsats er det ifølge Jesper Ranch Nielsen afgørende, at Base Campen og dets faciliteter er velfungerende:

- Base Campen skal have ordentlige toiletforhold, køkken- og spisefaciliteter samt plads til kontor og administration, understreger han.

Gør en forskel

De danske håndværkere, der arbejder i Base Campen, gør ifølge Jesper Ranch Nielsen en særlig forskel for lokalbefolkningen i området:

- Vi ansætter en masse lokale folk til at hjælpe os, som typisk ikke har nogen færdigheder inden for håndværksfaget. Håndværkerne fra vores Base Camp prøver derfor at lære så meget fra sig, de overhovedet kan, så de lokale bliver i stand til at opbygge bedre faciliteter i katastrofeområdet og efterfølgende selv kan få arbejde inden for håndværksfaget, siger han.

Jesper Ranch Nielsen påpeger, at Røde Kors løbende søger forskellige typer håndværkere til deres internationale kriseberedskab:

- Vi er konstant på udkig efter flere teknikere med en håndværkermæssig baggrund til at opretholde og vedligeholde Base Campen i de katastroferamte områder. Vi søger både tømrer, mekanikere, maskinmestre, elektrikere, VVS'ere og andre med en baggrund inden for byggeri og anlæg, fortæller han og tilføjer:

- Det afgørende er, at man har mod på at løse tekniske håndværksopgaver i et katastroferamt område og ønsker at gøre en forskel for mennesker i de ødelagte områder.