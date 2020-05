Se billedserie Sådan ser der normalt ud på Racehall-banen, der er verdens største indendørs gokartbane målt på areal. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe gokartbane blev lukket af politiet efter to timers genåbning og fik stor bøde: Reglerne er uklare Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe gokartbane blev lukket af politiet efter to timers genåbning og fik stor bøde: Reglerne er uklare

Taastrup - 28. maj 2020 kl. 14:12 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

To timer. Det var den tid, Racehall CPH nåede at have åbent onsdag den 27. maj efter to og en halv måneders nedlukning på grund af corona-situationen.

En politipatrulje kom forbi onsdag ved middagstid og spurgte om der var åbent. Det var der, og så fik Racehall CPH et påbud om at lukke for kørsel på banen og en bøde på 20.000 kroner.

Det bekræfter direktør i Racehall CPH Flemming Grene Thomsen.

- Det er korrekt, at vi har fået at vide, at vi modtager en bøde 20.000 kroner, men vi har ikke fået den endnu. Politipatruljen kom forbi, og ringede til en sektionsleder, som jeg også talte med, og det var vedkommendes overbevisning, at vi ikke måtte have åbent, og at virksomheden skulle sigtes, siger han.

En gråzone Hos Racehall troede man ellers, at man var en del af den yderligere genåbning i fase 2, da der i aftaleteksten fra den 20. maj stod, at "kultur og aktiviteter" som fx biografer og akvarier måtte åbne igen. Flemming Grene Thomsen forsøgte at få bekræftet hos blandt andet corona-hotlinen, om også Racehall CPH måtte åbne, men her vidste man det ikke, var svaret ifølge Racehall-direktøren.

- Vi er åbenbart i en gråzone, og jeg synes, det er frustrerende, siger Flemming Grene Thomsen. (Artiklen fortsætter under billedet)



Banen er helt tom i Racehall CPH i Taastrup. Privatfoto



Uklare regler Racehall blev tvangslukket den 18. marts og har fået hjælp af regeringens hjælpepakker frem til 10. maj. Men fra 10. maj og frem får Racehall ikke samme kompensation til dækning af faste udgifter.

- Det kan tolkes som at vi har haft fejllukket siden den 10. maj, når vi ikke får fuld kompensation. Men når vi samtidig ikke må have åbent, så er der noget, der ikke passer. Der mangler guidance til virksomheder som vores, og vi kan ikke se logikken i det. Reglerne er uklare, og vi vil egentlig bare gerne tjene vores egne penge og ikke have penge fra statskassen, siger Flemming Grene Thomsen, der også fortæller, at man har fulgt alle sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Må godt sælge gavekort Politiet forbød kun at lukke døren op ind til den cirka 10.000 m2 store gokartbane. Der må godt være åbent i forbygningen, der blandt andet er restaurant, omklædning og briefinglokale, hvor der bliver vist sikkerhedsvideo inden kørsel.

- Så vi må gerne sælge gavekort, vise instruktionsvideo og have over 300 mennesker i vores bygning, men vi må ikke have gokarts på banen, hvor hver person, hvis de maksimale 36 gokarts er på banen, vil have 275 m2 gulvplads. Det er ulogisk, siger Flemming Grene Thomsen.

Han er ked af bøden, og mener, at politiet kunne have nøjedes med en advarsel.

- De kunne have givet os en advarsel og bedt os om at lukke igen, indtil alle var helt sikre på, hvad der gjaldt for os, siger Racehall-direktøren.

Racehall CPH håber nu, at man helt lovligt kan åbne igen den 8. juni.

Politi bekræfter sigtelse Hos Vestegnens Politi bekræfter man, at man var i Racehall CPH onsdag ved middagstid, da man havde modtaget en anmeldelse om at Racehall CPH holdt åbent. Ifølge Vestegnens Politi er det i strid med reglerne om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 - Det er Københavns Vestegns Politis vurdering, at gokartbanen fortsat skal være lukket for offentligheden. Indehaveren er blev vejledt om, at afgørelsen kan indbringes for retten, lyder det i en skriftlig kommentar fra Vestegnens Politi. Der kom en ny bekendtgørelse på området onsdag ved middagstid, men det er Vestegnens Politis vurdering, at den ikke ændrer på, at gokartbanen skal holde lukket.

Borgmester vil bruge politiske kontakter I Racehall CPH's eget Facebook-opslag, som kan ses nederst i artiklen, bliver Høje-Taastrups borgmester Michael Ziegler (K) spurgt i en kommentar om han vil forsøge, at få de rette mennesker til at kigge på det. I et svar til kommentaren i Facebook-tråden skriver han. - Jeg er ligeså forarget som alle andre i tråden. Det giver ingen mening! Jeg har lovet Racehall at bruge mine politiske kontakter i forsøg på at hjælpe, skriver Michael Ziegler.

Nedenfor ses et opslag, som Racehall CPH skrev på Facebook onsdag

relaterede artikler

Nu åbner verdens største gokartbane: Stor åbningsweekend i vente 30. januar 2020 kl. 11:38

Motorsport og mad: Masser af oplevelser i Racehall 27. januar 2020 kl. 05:57

Kom med til første ræs på verdens største bane 24. januar 2020 kl. 15:16