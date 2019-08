Arne Damsgaard Olsen var tovholder på projektet med at gøre Rockwools gamle fabriksgrund i Hedehusene til et symbiosecenter med fokus på genbrug og videreudnyttelse af affald og restprodukter fra produktioner. Foto: Kenn Thomsen

Kæmpe genbrugs-projekt blev droppet

Ideen var, at man skulle få en række virksomheder med i projektet, som gik ud på at finde på nye måder at genbruge og videreudnytte forskellige affaldstyper og restprodukter fra produktioner. Der skulle være fokus på cirkulær økonomi, og håbet var, at netværket på sigt kunne blive så stærkt, at det kunne hvile i sig selv og opkøbe grunden fra Rockwool.

Det var egentlig meningen, at Rockwools store grund syd for Hovedgaden i Hedehusene skulle bruges til et såkaldt symbiosecenter, hvor de gamle fabriksbygninger skulle fyldes med nye innovative virksomheder.

