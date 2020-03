Artiklen: Kæmpe fagforening bliver hovedsponsor for fodboldhold

Kæmpe fagforening bliver hovedsponsor for fodboldhold

Foråret er på vej, og snart er det tid til at støvlerne skal snøres og kamptøjet skal tages på.

For Taastrup FC's kvindehold bliver det i år i det kendte grøn-sorte look, men som noget nyt vil trøjerne også have sponsorlogo på.