Kæmpe byggeri skrider fremad - skal være færdigt om et år

Det er DS Flexhal, der har totalentreprisen på byggeriet, og de oplyser, at man efter to måneders jordarbejde nu er gået i gang med beton-arbejdet.

- Efter to måneders jordarbejde, hvor M.J. ERIKSSON A/S har indbygget 360.000 tons sorteret og genanvendt materiale suppleret med grus fra den omkringliggende grusgrav, er det fantastisk, at DS Flexhal nu kan påbegynde støbearbejdet af fundamentet til DSV - Global Transport and Logistics, lyder det.