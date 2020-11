Se billedserie Der bliver brug for op mod 100 nye medarbejdere forelt på to brødterminaler, som Salling Group opretter til næste år. Foto: PR/miklosszabo.com

Send til din ven. X Artiklen: Kæmpe brødterminaler på vej: Søger 100 nye medarbejdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kæmpe brødterminaler på vej: Søger 100 nye medarbejdere

Taastrup - 13. november 2020 kl. 09:09 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen

Allerede nu sætter Salling Group gang i rekrutteringen af medarbejdere til de to nye brødterminaler, som skal oprettes i Taastrup og Taulov nær Kolding.

Den forestående medarbejderrekruttering er et resultat af detailkoncernens beslutning om at hjemtage al transport af brød for selv at stå for distributionen ud til sine mere end 600 butikker i Danmark.

Dermed får Salling Group, der står bag butikker som Føtex, Bilka og Netto, brug for op mod 100 nye kollegaer fordelt på de to lokationer.

De to nye terminaler tages i brug i henholdsvis februar og januar 2021, mens logistikken og distributionen hjemtages definitivt fra Kohberg og Schulstad 1. maj, som hidtil har stået for leveringen af brød til Salling Groups butikker.

- Vi ser frem til at tage hul på opgaven med at integrere transporten af brød med de mange andre varer ud til vores butikker i Danmark. Hjemtagelsen af opgaven betyder samtidig, at vi er på udkig efter nye, dygtige kollegaer, som kan hjælpe os med at sikre, at danskerne hver dag har nyt brød tilgængeligt på hylderne, siger logistikdirektør i Salling Group, Nicolai Gradman.

Andre er fyret Den gode nyhed for jobsøgende medfører dog dårligt nyt for nogle af de mange medarbejdere, der er ansat hos Kohberg Bakery Group i Taastrup.

Sallings beslutning om at hjemtage brød-transporten, medfører nemlig fyringer hos Kohberg-bageriet her. Det er tidligere meldt ud, at ændringen ventes at koste 48 ansatte i Taastrup jobbet, og dertil følger omkring 50 stillinger hos Kohberg Bakery Group i Bolderslev samt Søften ved Aarhus.

Men de er meget velkomne til at søge de nye stillinger hos Salling, lyder det.

- Opgaven med distributionen af vores brød er altid blevet løst til perfektion. Derfor er vores håb naturligvis også, at nogle af de medarbejdere, som har bidraget til at løse den opgave, har lyst til at fortsætte hos os, for vi ser dem som helt oplagte kandidater, siger Nicolai Gradman.

Helt konkret kigges der efter nye kollegaer indenfor lagerdrift, logistik og ledelse, og inden længe vil ansøgerne kunne finde specifikke jobopslag, når ansættelsesprocessen formelt går i gang.

De første stillingsopslag forventes at blive slået op i løbet af november.

Salling Group, der står bag blandt andet Netto, Føtex og Bilka, overtager ved årsskiftet et 14.000 kvadratmeter stort lager i Høje Taastrup Transportcenter. Foto: PR