I 2020 blev der i alt indleveret 1,7 milliarder pantflasker- og dåser, som Dansk Retursystem, der har hovedkvarter i Høje-Taastrup håndterede. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Kæmpe boom: Så meget pant afleverede danskerne

Taastrup - 28. marts 2021 kl. 09:57 Kontakt redaktionen

I 2020 kom 19 procent flere dåser og flasker retur i forhold til året før, og det var en stigning langt ud over det sædvanlige. Det viser den netop offentliggjorte 2020 årsrapport for Dansk Retursystem, der har hovedkvarter i Høje-Taastrup Kommune.

Ud over ny pant på saft og juice skyldes stigningen i høj grad Covid-19, som ændrede mange ting i 2020 - også danskernes pantadfærd:

Mens caféer og restauranter måtte lukke, holdt danskerne ferie hjemme og grænserne lukkede. Det flyttede danskernes forbrug af drikkevarer til hjemmet eller terrassen.

- Vi er vant til at danskerne er rigtig gode til at pante, og at mængden af pantflasker stiger en smule hvert år. Men den her stigning på nitten procent var fuldstændig vild og overgik alt hvad vi har set tidligere, siger adm. direktør Lars Krejberg Petersen fra Dansk Retursystem.

I alt blev der indleveret 1,7 milliarder pantflasker- og dåser i 2020.

Druknede ikke i pant Covid-19 gav også travlhed i flaskerummene, men trods den store stigning lykkedes det for Dansk Retursystem at håndtere de store mængder pant, der pludselig væltede ind i systemet.

- Selvfølgelig blev vi sat under pres af stigningen, det er klart. Men heldigvis har vi håndteret stigningen, så danskerne og dagligvarebutikkerne ikke skulle drukne i pant, oven i alle de andre corona-udfordringer, siger Lars Krejberg Petersen.

Og Dansk Retursystems ny fabrik i Høje Taastrup åbnede på et overordentligt heldigt tidspunkt: Knap havde Kronprinsen åbnet fabrikken og sat det store maskineri i gang med et tryk på fjernbetjeningen, før landet lukkede ned under den første corona-bølge 11. marts. Den nye fabrik var med til at gøre det muligt at håndtere de stigende mængder effektivt og med langt færre manuelle processer.

Faktisk har den i det første år håndteret 2,3 millioner stykker pant i døgnet.

Gebyrer sænket Effektivitet har været et strategisk område, og det kommer tydeligt til udtryk ved, at Dansk Retursystem siden 2017 har reduceret de gennemsnitlige gebyrer pr. emballage med hele 58 procent.

Gebyrerne er det beløb, som udbydere og producenter af pantbelagte emballager betaler for, at Dansk Retursystem indsamler og håndterer emballagerne, så de kan genanvendes. Tidligere betalte de i gennemsnit 17 øre pr. emballage - nu er de nede på i gennemsnit 7 øre pr. emballage.

I 2020 kunne Dansk Retursystem derudover præsentere den første emballage, som er 100 procent cirkulær, nemlig 0,5 liter aluminiumsdåsen, som har et gebyr på 0 kr.

Aluminiumsdåser er generelt meget lette at genanvende, da meget lidt går til spilde i processen, og for 0,5 liters dåsen gælder det, at de omkostninger, som er forbundet med at håndtere dåsen, opvejes af den indtægt, Dansk Retursystem får for at sælge materialet videre.

Dansk Retursystem fortsætter nu arbejdet med at reducere omkostningerne og sikre så høj genanvendelighed som muligt for samtlige materialer i pantsystemet.

- Vores mål er et 100% cirkulært økonomisk pantsystem. Med det mener vi, at vi vil hjælpe producenterne med at designe emballager, der er så nemme at genanvende, at gebyrerne ender helt nede på nul - fordi alle omkostningerne bliver dækket ind af det, vi får ved at sælge materialerne, dvs. plastik, glas og aluminium, siger direktør Lars Krejberg Petersen.

