Høje Taastrup Bokseklub er sammen med Dansk Bokseunion arrangør af et stort boksestævne i Taastrup den 28. august - et stævne, de håber at kunne gøre til en folkefest. Foto: Thomas Olsen

Kæmpe boksestævne: - Det skal være som i gamle dage

- Vi satser på at genskabe den fantastiske stemning, man havde til boksestævner i gamle dage. Man må jo ikke længere ryge indenfor, men der kommer fadøl på hanen, og så satser vi på at skabe en sand folkefest, fortæller Kim Kristiansen, der er formand for Høje Taastrup Bokseklub.

- Vi gør det ikke for at tjene penge - faktisk regner vi med at få underskud - men vi gør det for at lave en folkelig begivenhed. Der kommer helt sikkert tilskuere fra hele landet, fordi det er et stort stævne, men vi håber også, at mange fra Taastrup og omegn har lyst til at deltage i folkefesten, siger han.