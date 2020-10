Beboerne i Nærheden kan blandt andet vælge ubegrænset opladning til fast månedspris, og gæster og besøgende kan benytte ladepunkterne direkte via Clevers app, hvis man ikke er kunde hos Clever. Foto: Benita Marcussen Foto: BENITA MARCUSSEN

Kæmpe aftale sikrer 100 ladestandere til ny bydel

Nye boliger skyder op, og flere og flere mennesker flytter til Nærheden. Butik og skole er på vej, og i foråret åbnede en ny broforbindelse til bydelen. For at understøtte udviklingen af bæredygtig mobilitet og for at være rustet til fremtidens øgede brug af el-biler har NærHeden P/S sikret, at der over de næste år kommer 100 ladepunkter i den hastigt voksende bydel.

- Vi vil gerne sikre, at det er nemt at vælge el frem for benzin eller diesel, hvis man bor i Nærheden. Derfor glæder det os, at vi sammen med Clever har fået udformet en attraktiv løsning, som sikrer ladekapaciteten et godt stykke ind i fremtiden, fortæller Ole Møller, direktør i NærHeden P/S

Med de 100 ladepunkter er aftalen med Clever én af de hidtil største aftaler om leverance af ladepunkter til elbiler i Danmark.

- Nærheden viser vejen som fremtidens bydel og udviser et stort samfundsansvar med deres investering i en lysere og mere bæredygtig verden, der giver nem opladning til alle elbilister, uanset om de er beboere eller gæster, siger Clevers direktør, Casper Kirketerp-Møller.

To nye p-huse

NærHeden P/S har netop opført to parkeringshuse til beboerne i bydelen, og det er i disse to p-huse, at de første 57 ladepunkter er sat op. Resten vil blive sat op i kommende p-huse og eventuelt på terrænparkeringspladser.

Både parkeringshuse og fælles terrænparkeringspladser skal ejes og drives af beboerne selv gennem deres fælles grundejerforening Bydelsforening Nærheden. Derfor er der i aftalen med Clever lagt vægt på brugervenlighed, et minimum af administration og drift samt fornuftige forbrugerpriser.

De mange nye ladepunkter er åbne for alle elbilister og kan allerede nu benyttes uanset kundeforhold, og man kan i Clevers app og på www.clever.dk se, hvor man finder ladepunkterne og hvordan man betaler for opladningen.

De første 57 ladepunkter findes i p-husene på Sporstræde 45 og på Kongelysvej 177 i Nærheden.

