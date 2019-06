Merete Scheelsbeck (K) fra Taastrup fik et flot personligt valg i Københavns Omegns Storkreds og bliver 1. suppleant til Folketinget for Det Konservative Folkeparti.

K-kandidat fik ikke et mandat - men vil gerne prøve igen

Taastrup - 06. juni 2019 kl. 18:59 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev til et flot personligt valg for Merete Scheelsbeck fra Taastrup ved onsdagens Folketingsvalg, hvor hun fik 3.079 personlige stemmer.

Det var dog ikke nok til at slå Rasmus Jarlov, der høstede 10.270 personlige stemmer.

- Jeg vidste godt, at jeg nok ikke kunne slå Rasmus Jarlov, så mit mål var at få en solid andenplads. Og det synes jeg, at jeg har levet op til, siger Merete Scheelsbeck.

Hun var samtidig den kandidat, der høstede flest personlige stemmer i Høje-Taastrup Kommune, hvor 1.363 vælgere satte kryds ved hende personligt.

- Det er et kæmpe skulderklap og giver energi til at fortsætte. Så hvis kredsene og medlemmerne ønsker, at jeg skal fortsætte som deres kandidat, så gør jeg meget gerne det, siger Merete Scheelsbeck og fortæller, at hun allerede er ved at lægge strategien for, hvordan hun kan vinde næste gang.

- Hvis der er noget, jeg har lært af mine mange år i politik, så er det, at alt kan ske. Politik er meget uforudsigelig, så hvem ved, hvad der kommer til at ske, siger Merete Scheelbeck, der bliver første suppleant for De Konservative i Københavns Omegns Storkreds. Det blev hun også ved sidste valg, og det skaffede hende en permanent plads i Folketinget, da Rasmus Jarlov blev udnævnt til minister.

Lige nu ved hun dog ikke, hvad der skal ske, for hun sagde sit job op ved politiet for at blive Folketingsmedlem.

- Nu skal jeg holde lidt ferie med min mand og komme ned på jorden efter en lang valgkamp. Og så må vi se, hvad der skal ske, siger hun.

Hendes partifælle Rasmus Jarlov ærgrer sig over, at han ikke får følgeskab af Merete Scheelsbeck i Folketinget.

- Jeg ærgrer mig over, at K ikke fik to mandater i Københavns Omegn, for jeg havde virkelig gerne set, at Merete Scheelsbeck kunne fortsætte. Det er nok det, som gør mest ondt lige nu hos mig, skriver han på sin Facebook-side.

