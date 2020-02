Se billedserie Venstres krav om, at der bliver skåret markant i udlændingeudligningen vil koste Høje-Taastrup og Vallensbæk kommuner dyrt, lyder det fra de to kommuner skonservative borgmestre, Michael Ziegler (billedet) og Henrik Rasmussen. Foto: Kristina Herlev Wulff

K-borgmestre i oprør: Venstres krav vil ramme os hårdt

Det vil gå hårdt ud over Høje-Taastrup og Vallensbæk kommuner, hvis Venstre får gennemført sit krav om, at der skal skæres markant mere i udlændingeudligningen end det, regeringen allerede har lagt op til.

Sådan lyder det fra de to kommuners konservative borgmestre, som understreger, at det ikke kun vil ramme de socialdemokratiske vestegnskommuner.

Høje-Taastrup og Vallensbæk kommuner står i forvejen til at blive ramt økonomisk med regeringens udspil til en ny udligningsreform. Når det samlede regnestykke gøres op, så står Høje-Taastrup ifølge borgmester Michael Ziegler allerede til at tabe mellem 37 og 39 millioner kroner, mens Vallensbæk står til at tabe cirka 26 millioner kroner.

Disse tal vil altså blive væsentlig større med Venstres forslag.

Skærer i tilskud I dag udgør økonomien i udlændingeudligningen cirka 5,2 milliarder kroner, og Socialdemokratiet har med deres udspil til den kommende udligningsreform lagt op til, at beløbet skal skæres med 900 millioner kroner.

Hvis Venstre skal stemme for reformen, stiller de som krav, at tilskuddet skæres markant mere.



- Vi driver vores kommune ambitiøst og professionelt. Det bliver vi straffet for nu, lyder det fra Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K). Foto: PR



- Vi driver vores kommune ambitiøst og professionelt. Det bliver vi straffet for nu, hvor vi skal aflevere endnu flere penge til andre kommuner, der sidder på deres hænder og lader stå til. Regeringens reform og det nye krav fra Venstre mangler fuldstændigt den incitamentsstruktur, der gør, at kommunerne selv bliver motiveret til at drive deres kommuner effektivt, siger Vallensbæks borgmester, Henrik Rasmussen (K).

I det hele taget bør der slet ikke flyttes penge fra hovedstadsområdet, mener borgmestrene.

- Regeringens udspil og Venstres nye krav om at skære markant i udlændingeudligningen medfører, at der flyttes rundt på den regning, som kommunerne i hovedstadsområdet skal betale. Men grundpræmissen er forkert. Der er ikke argumenter for at flytte flere penge fra hovedstadsområdet til resten af landet. Vores borgere har lavere rådighedsbeløb end i resten af landet, og de betaler en større andel af deres indkomst i skat til kommunen, når man tæller det hele med, siger Michael Ziegler.

Vestegnen bliver ramt Hele Vestegnen bliver ramt, hvis der bliver skåret markant mere i udlændingeudligningen. Men fordi Vallensbæk og Høje-Taastrup kommuner i modsætning til de øvrige vestegnskommuner allerede taber markant i regeringens udligningsudspil, vil de to kommuner blive ramt hårdt, hvis regeringen imødekommer Venstres krav om at reducere økonomien i udlændingeudligningen yderligere.

- Vi bruger økonomien i udlændingeudligningen til at sikre, at vores udlændinge mestrer det danske sprog, får en god skolegang og dermed en sikker vej ind på arbejdsmarkedet. Det har andre dele af regeringen allerede anerkendt, idet udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye, har udråbt Vallensbæk Kommune til landets bedste kommune til at få nyankomne i arbejde. Og vi kan derfor ikke genkende, at der skulle være noget overskud i udlændingeudligningen, siger Henrik Rasmussen.

