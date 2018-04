Høje-Taastrup mister 14 millioner kroner om året på grund af en justering af udligningsordningen. Høje-Taastrup modtager dog fortsat penge samlet set, i år 114 millioner kroner. Foto: Christian Ringbæk

Justering koster 14 millioner kroner

Taastrup - 20. april 2018 kl. 17:46 Af Stina Felby Egerup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Høje-Taastrup Kommune får fremover færre penge på grund af justering af udligningsordningen.

En stor reform af den omdiskuterede udligningsordning er faldet til jorden, men der vil alligevel ske en række justeringer i den måde, hvorpå pengene bliver fordelt mellem kommunerne.

Det skyldes blandt andet en teknisk ændring i opgørelsen over udlændinges uddannelsesniveau, som betyder, at kommuner med mange højtuddannede udlændinge, skal have færre penge i kommunal udligning fra andre kommuner end tidligere.

Og den justering betyder, at Høje-Taastrup Kommune fremover vil modtage 14 millioner kroner mindre om året end tidligere, skriver DAGBLADET Roskilde.

Høje-Taastrup er dog fortsat en af de kommuner, som samlet set modtager penge fra andre kommuner. I år modtog Høje-Taastrup Kommune således 114 millioner kroner fra andre kommuner på grund af udligningsordningen.

Danske Folkepartis byrådsmedlem i Høje-Taastrup, Lars Prier, har også været en af de mest højlydte modstandere af den reform, der var lagt op til, og som så ud til at koste Høje-Taastrup dyrt. Han er derfor glad for, at planerne om en »urimelig udligningsordning« er faldet til jorden.

Tilgengæld kommer han med en skarp opfordring til politikere på Christiansborg:

»Såfremt politikere på tværs af partierne skulle gå og sysle med nye udligningsplaner bragt til effektuering EFTER det næste folketingsvalg, forventer jeg, at de som det naturligste meddeler deres holdninger herom til vælgerne FØR valget - så har vælgerne her på Vestegnen en reel mulighed for at stemme politikere ind, der åbent, offentligt og ærligt vil kæmpe imod urimelige ordninger, som sigter på at tømme vestegnskommunernes kasser«, skriver han på Facebook.