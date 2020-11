Juletræet tændes virtuelt i år

Corona-situationen gør, at man ikke må samle så mange mennesker, og derfor har handelsforeningen Taastrup Bymidte valgt at gøre arrangementet mere eller mindre virtuelt.

I hvert fald bliver det livestreamet, når der fredag den 27. november bliver tændt for juletræet og julelyset i Taastrup Hovedgade.

Det sker klokken 17.00, når Merete Scheelsbeck (K), formand for fritids- og kulturudvalget i Høje-Taastrup Kommune bliver hejst op til træet af en brandbil, nøjagtig som det plejer at være med borgmester Michael Ziegler, der altså ikke stå for juletræstændingen, som i år falder sammen med black Friday, hvor butikkerne i Taastrup Hovedgade holder åbent til klokken 20.00.