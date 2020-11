Juletræet tændes i stilhed

På grund af coronaudbruddet har den lokale erhvervsforening nemlig måtte aflyse årets juletrætænding, som skulle have fundet sted den 28. november, og som plejer at tiltrække et par hundrede juleglade børn og voksne.

- Julen er dog ikke aflyst, så vi bliver hverken snydt for det smukke juletræ, juleudsmykningen af gaden eller de gode julegodter og julevarer i butikkerne. Bestyrelsen vil sørge for gadeudsmykningen og vil i stilhed tænde lyset i træet, så vi alle ved lejlighed kan nyde det smukke træ og glæde os over, at vi snart går lysere tider i møde, siger Peter Kjeld Jensen, formand for Hedehusene Erhvervsforening.