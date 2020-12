Julepyntede heste: Derfor red de på vejene

Hestene red strækningen for at blive trænet i trafiksikkerhed og bymiljø, da de normalt færdes i mere landlige omgivelser.

Det var en stor oplevelse både for ryttere og for trafikanter. Og hestene artede sig godt. Det fortæller én af rytterne, Kirsten Wain fra Vridsløsemagle.

- Det var en helt fantastisk tur. Da vi nærmede os byen, kørte bilerne langsomt og alle vinkede og filmede os. Selv bussen holdt ind til siden, så chaufføren kunne filme os. Og alle på gåben filmede og ønskede os glædelig jul. På torvet havde vi selv sørget for varm kakao og småkager, og folk fik lov at hilse på alle hestene, fortæller Kirsten Wain, der tilføjer, at det var en »helt igennem fantastisk tur« for ryttere og heste og at turen var sådan cirka 14 kilometer lang.