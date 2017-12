Julekurve-arrangement er rykket til Medborgerhuset

- Vi har på halvanden dag indsamlet over 10 flæskestege tre indkøbsvogne med varer, og vi regner med søndag at komme i hus med det meste. Her udover afholder Kvickly søndagsbanko til fordel for HTU - hjælp til udsatte. Vi har fået doneret 1.000 kroner fra en færing. Superflot. Og Hedehusenes humanitære gruppe har doneret fem julekurve til 5.000 kroner. Vi takker for den flotte donation.