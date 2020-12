Julehjertet på rette sted: Fremmede har opfyldt børns gaveønsker

Børn i 66 familier fra Høje-Taastrup får måske en lidt bedre juleaften, efter fremmede mennesker har sørget for, at deres julegaveønsker kommer til at ligge under juletræet.

- Alle ønskerne er blevet taget, så det viser jo en virkelig flot opbakning. Det er vi meget taknemmelige for, og der er med til at give en masse børn og familier en bedre jul, siger Mette Gagner fra Mødrehjælpen og fortæller, at mange også har doneret penge for at sikre en god jul til udsatte familier.