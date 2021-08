Se billedserie I 40 år har indehaverne af butikken Trolles Efterfølger været ægteparret Henning og Toril Larsen. Foto: Thomas Olsen

Jubilæum: Toril og Henning har stået side om side i Trolles i 40 år

Taastrup - 23. august 2021 kl. 19:23 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Midt på Taastrup Hovedgade ligger en forretning, som er en af de ældste på handelsstrøget og hvor der derfor findes flere fortællinger om tre generationer kunder fra samme familie.

Det er urmageren og guldsmeden Trolles Efterfølger. Siden begyndelsen af 1900-tallet har der været en urmager her, og i de seneste 40 år har butikkens indehavere været ægteparret Toril og Henning Larsen, der således kan fejre jubilæum i år.

Det var i 1981, at parret overtog forretningen i nummer 81 fra familien Trolle og moderniserede den.

Frem for alt har parret alle dage haft det mantra, at de vil behandle deres kunder, som de selv gerne vil behandles, og det er ganske givet en af årsagerne til, at de i forretningen fortsat har nok at se til - også på trods af pandemien.

- Vi har været heldige. Vi har trofaste kunder, der er flittige til at besøge os og glade for, at vi er her, siger Henning Larsen.

På én gang er indehaverne i Trolles bevidste om butikkens historie og at videreføre den, og samtidig er de opmærksomme på at følge med tiden. De har også sat en ære i at oplære gode butiksansatte, som de også lytter til i forhold til, hvad der er på mode inden for smykker.

Parret betegner også sig selv som blæksprutter, fordi deres opgaver er mangeartede.

Trolles historie Her et par nedslag i historien om urmager- og guldsmedeforretningen i nr. 81 på Køgevej/Taastrup Hovedgade:



- Man er ikke sikker på, præcis hvornår forretningen åbnede. Men ifølge Kraks Vejviser fra 1901 lå der det år allerede en urmager i nr. 81.



- Da forretningen åbnede var det urmager Poul P. Andersen, der havde butikken. Bygningen hed dengang Dagmarsminde. Samme herre søgte i øvrigt patent på et elektronisk ur i 1918.



- I 1936 overtog Poul Christian Trolle og hans hustru Rigmor butikken. Deraf butiksnavnet Trolle. De fortsatte urmager- og guldsmedeforretningen. Da Poul Christian Trolle døde i 1960'erne drev hans hustru butikken videre.



- I 1981 den 6. marts åbnede butikken med nye ejere, nemlig de nuværende ægteparret Toril og Henning Larsen. Nu med navnet Trolles Efterfølgere. Og apropos navn, så hedder Henning Larsen faktisk også Poul til fornavn - han bruger dog kun Henning.



- I 2021 har de nuværende ejere derfor 40 års jubilæum som butiksindehavere.

Alt for kunderne - Vi havde engang en kunde, der som brudgom havde bestilt vielsesringe kun to dage før brylluppet. Ringene skulle ankomme fra Jylland, og vielsen foregik i Maribo. Da ringene kom, var gode råd dyre, og jeg endte med at tage op til Høje Taastrup Station, finde et regionaltog og spørge lokomotivføreren, om han ikke kunne tage en pakke med til Maribo, hvor den så ville blive hentet på stationen lige i tide til vielsen, siger Henning Larsen.

- Vi har også engang haft en kunde i Fløng, som i anledning af sin sølvbryllupsdag havde fået et ur, hvor remmen skulle justeres. Sølvbryllupper ligger jo gerne på tirsdage, og jeg var alene i butikken. Men senere på dagen kom Henning tilbage, og så kørte vi ud til sølvbrudeparret og flyttede værkstedet til deres hjem, inden gæsterne kom om aftenen, fortæller Toril Larsen.

Henning Larsen husker en episode med et sæt vielsesringe, der skulle ankomme samme lørdag som kundens vielse. - Jeg så postbuddet komme kørende på cykel på Taastrup Hovedgade. Så gik jeg hen til ham og sagde: Jeg skal have en pakke til Trolles. Men jeg fik at vide, at han ikke måtte udlevere der midt på gaden. Hvortil jeg svarede: Jeg skal have den, og det skal være nu. Det kom så meget bag på det stakkels postbud, at han bare gav mig pakken alligevel. Alt for kunderne, siger Henning Larsen. Foto: Thomas Olsen

Fra pilfinger til urmager Henning Larsen blev ikke urmager ved et tilfælde.

- Jeg har altid skilt ting ad lige siden jeg var barn. Det gik en gang ud over en dukke med selvlukkende øjne, som min søster netop havde fået. Dukkens øjne endte nede i maven. Det var ikke så populært, husker han.

Fordi han var nysgerrig i forhold til mekanik og at skille ting ad, lå det i kortene såvel som i generne, at han ligesom sin far blev uddannet til urmager. Dog blev han ikke oplært i sin fars forretning.

-Nej, det var han klog nok til ikke at gøre, siger Henning Larsen med et skævt smil.

I stedet blev han oplært af sin fars lærlings far, der også var urmager.

Og Henning Larsen er så garvet, at han faktisk har udviklet den praktiske egenskab at han kan høre, hvorhen en af de minimale skruer til et armbåndsur falder, hvis den ryger på gulvet.

Toril Larsen fortæller, at det for hende ikke lå i kortene at blive indehaver af en urmager- og guldsmedforretning. Hun er oprindeligt fra Norge, hvor familien i højere grad gik op i naturen. Hun er den første med arbejde inden for detail. Hun mødte Henning Larsen i 1971 og flyttede herefter til Danmark. Hun er uddannet socialpædagog. Da parret overtog forretningen på Taastrup Hovedgade arbejdede hun inden for marketing. Dog brugte hun sine frokostpauser på at løbe ærinder for Trolles til og fra en gravør, og ret hurtigt blev der brug for hende fuldtid i butikken.

Indtil videre er det blevet til 40 års professionelt parløb i Trolles Efterfølger, og parret har ikke i sinde at stoppe foreløbigt, for de holder stadig rigtig meget af deres arbejde.