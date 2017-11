Jørn har været valgtilforordnet i 52 år: Det er en festdag

Han har ikke selv tal på, hvor mange det er, men et kig i historien viser, at der siden 1965 har været 19 folketingsvalg, 14 kommunalvalg, 12 folkeafstemninger og 8 europaparlamentsvalg. Så det er i hvert fald en del.

Jørn Jordan-Knudsen er udpeget af Byrådet i Høje-Taastrup Kommune til at være valgstyrer, og han er medlem af Socialdemokratiet, men på valgdagen må man ikke tale om politik, for vælgerne må ikke påvirkes, når de skal sætte deres kryds på stemmesedlen. Smilet er dog stort hos ham, for han er glad for, at vi i Danmark har demokratiske valg.