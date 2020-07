Se billedserie Jobpatruljen har for år tilbage været forbi City 2. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: Jobpatrulje skal tjekke unges arbejdsforhold Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Jobpatrulje skal tjekke unges arbejdsforhold

Taastrup - 18. juli 2020 kl. 11:48 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Unge fra fagbevægelsens Jobpatruljen drager nu igen ud i Storkøbenhavns sommerland for at tjekke løn- og arbejdsforhold for unge i fritids- og sommerferiejob. Den 20. juli kommer de forbi Høje-Taastrup Kommune og Ishøj.

I hele landet afdækkede Jobpatruljen sidste år, at over 84 procent af fritidsjobberne oplevede brud på regler eller love på deres job. I år peger mange henvendelser til Jobpatruljen på en bekymrende udvikling i skyggen af corona-pandemien.

- Vi har desværre oplevet, at mange arbejdsgivere ikke har forstået, at hjemmeundervisning ikke betyder mindre skolearbejde. Alt for mange elever er blevet bedt om at arbejde mere end de tilladte 12 timer om ugen, siger Martin Thing, koordinator for Jobpatruljen i Hovedstaden, og fortsætter.

- Næsten halvdelen af de unge, vi møder, bliver snydt for løn under sygdom, selv om de har ret til det. De unge laver tunge løft og arbejder langt mere, end de må og uden pauser. Mere end en tredjedel har ikke fået instruktioner i at undgå arbejdsskader, siger Martin Thing.

Han tilføjer, at mange unge desværre ved alt for lidt om deres rettigheder i fritidsjobbet.

- Det er netop grunden til, at Jobpatruljen er så vigtig og derfor, vi forsøger at komme ud til så mange virksomheder og unge som muligt. Vi vil oplyse de unge om, hvad de har krav på, når de er på job. På den måde sikrer vi, at de yngste får en god start på arbejdsmarkedet, konstaterer Martin Thing.

Heldigvis er antallet af meget grove sager markant lavere, end hvad 84 procent kan indikere.

Jobpatruljen må dog stadig hvert år tilkalde politi eller Arbejdstilsynet, fordi de unges arbejdskraft bliver udnyttet, lyder det i en pressemeddelelse.