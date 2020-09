Jazzkoncert i kirken

Søvilla Jazzband består af Jazzmusikere, som alle er kendte fra den danske jazzscene. I denne kombination er det i et godt mix af Dixie, Swing, Jive, Blues, Funky NO med hovedvægten på New Orleans Jazz.

Søvilla Jazzband er på kort tid blevet et kendt orkester på mange spillesteder, også uden for de traditionelle jazzspillesteder, og ikke "kun" for jazzkendere, men for et bredt publikum, som elsker musik.