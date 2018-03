Jazzgryde og Jazz i medborgerhus

Når der fredag den 9. marts er dansevenlig jazz i Taastrup Medborgerhus, hvor det jyske orkester Neanders Jazzband kommer og underholder klokken 20. Så er der ud over at høre dansevenlig jazz også mulighed for at spise en varm middag med dessert inden koncerten. Menuen består af en jazzgryde serveret med hvedekerner og blandet salat. Til dessert er der cheesecake serveret med bær. Menuen koster 150 kroner. For medlemmer af Taastrup Jazzklub koster det 200 kroner for entre og middag, mens det for ikke medlemmer koster 230 kroner. For dem der springer middagen over koster det for medlemmer 50 kroner for entre, mens det for ikke medlemmer koster 80 kroner. Dørene åbner klokken 18.15 og spisningen starter klokken 18.45. Madbestilling sker på telefon 2334 2374 eller taastrup.jazzklub@gmail.com senest 5. marts.