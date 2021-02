Det er særligt fastelavnsbollerne, der er populære for tiden, men generelt sælges der flere kager end normalt, fortæller Jan Jørgensen, ejer af KonditorHjørnet i Taastrup. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Jan langer langt flere kager over bagerdisken

- Vi har som andre bagere mærket en stigning i kage-salget, hvor flere kunder end normalt kommer og køber en kage eller to til kaffen. Vi kalder det hyggesyndromet. Vi kan ikke så meget andet i denne tid, men vi kan hygge os sammen hjemme i familien, og så skal vi da lige have lidt lækkert til kaffen. Jeg kender det fra mig selv, siger Jan Jørgensen, der ejer KonditorHjørnet i Taastrup.

Det er særligt fredag og lørdag, at kage-salget får et ekstra nøk opad, fortæller han, og det er alle slags kager, der ryger over disken. Lige nu er det dog særligt fastelavnsbollerne, der er populære.

Under sidste forårs corona-nedlukning lavede KonditorHjørnet blandt andet forskellige bage-kits til familier, så man kunne lave sine egne hindbærsnitter eller romkugler derhjemme. Dem kan man stadig få, men forretningen sælger langt færre under denne nedlukning.

- Jeg tror måske at folk synes, at nu har de prøvet det. Nu vil de bare gerne hygge sig derhjemme med god kage, siger Jan Jørgensen.

Eksempelvis plejer januar ikke at være en særlig god måned for bagerne - måske fordi mange sætter gang i nytårsfortsæt om at tabe sig - men i år ser tallene fine ud for KonditorHjørnet trods tabet af kontokunder.