Jagtes af politiet: Fyrede af mod brandfolk

Mens brandfolkene var i gang med indsatsen, blev der skudt med fyrværkeri mod dem, og klokken 19.01 modtog Vestegnens Politi en anmeldelse. Flere politipatruljer rykkede til stedet, hvilket fik to mistænkte til at flygte på en sort PGO-knallert. Det lykkedes ikke politiet at få fat i de to mistænkte, men knallerten blev fundet efterladt på en sti ved Taastrupgårdsvej. Den er nu sikret af politiet.