Se billedserie Steffen From Petersen (tv.) og Christian Alves Agerbæk viser Gameboks frem. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Iværksætterforløb gavner tekologiske virksomheder: De kan hjælpe med alt det vi ikke ved så meget om

Taastrup - 09. juli 2019 kl. 15:24 Af Kasper Ellesøe Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De bærer en trækasse fra bilen og ind på bordet, og når de åbner den, kommer en skærm til syne. Lidt ledninger kobles mellem kassen og en Playstation. Og så er man klar til at game.

Læs også: Institut starter anden omgang af iværksætterforløb

Kassen hedder en Gameboks ligesom virksomheden bag, og tanken bag, er at gøre gaming mere dynamisk ved at lave en transportabel skærm i en kasse, hvor der også er plads til en konsol, som man kan tage med sig.

Bag virksomheden står blandt andet Steffen From Petersen og Christian Alves Agerbæk, som startede iværksættereventyret med Gameboks i maj sidste år. I første halvdel af dette år har de været med i et forløb på Teknologisk Institut i Høje Taastrup, hvor de har videreudviklet deres produkt. Forløbet hedder TI Inkubator og har til formål at hjælpe teknologi-startup-virksomheder, der har mod på at løfte deres virksomhed, produkt og teknologi til et nyt niveau. Forløbet startede op for første gang i år, og iværksætterne fra Gameboks har ligesom fem andre startup-virksomheder deltaget i en række workshops, hvor de har fået sparring og teknologisk hjælp fra de cirka 40 fagcentre på instituttet.

- Vi har haft et stort fokus på at udvikle vores produkt, men her har vi også fået mere fokus på at opbygge identitet som virksomhed og se styrker og svagheder i forhold til konkurrenterne, siger Steffen From Petersen og fortæller, at de også har fået hjælp af nogle af eksperterne på Teknologisk Institut.

- Vi har blandt andet arbejdet sammen med en træekspert, der har givet gode fif om træsorter og behandling af træ, blandt andet fordi vi ønsker, at vores produkt skal ned i vægt. Han har blandt andet foreslået at bruge en særlig slags træ, der er ekstremt stærkt, men ikke så tungt, siger han.

Glade for hjælpen Iværksætterne hos Gameboks har fået rådgivning på Teknologisk Institut, og de har så udført stresstest og tryktest på produktet, så man er sikker på, at det holder til så meget som muligt, men stadig overholder gældende regler for blandt andet sikkerhed.

- På Inkubatoren kan de hjælpe med alt det, vi ikke ved så meget om. På den måde kommer vi tættere på vores mål om at skubbe Gameboksen fra at være en betamodel til at være en ægte vare. Så når vi har været her, kan vi forhåbentlig lave de sidste ændringer og sende den i produktion, siger Christian Alves Agerbæk og fortæller, at hjælpen på TI Inkubator har været værdifuld.

- Vi kunne måske godt have klaret alt det her selv, men det havde været meget mere omkostningstungt. Her er der mange, der kan hjælpe, og det betyder, at det er gået hurtigere med at blive klar med produktet. Det har betyder, at vi har kunne lavet flere test. Jo bredere vi kan teste, desto bedre et produkt får kunderne til sidst. Vi har fået hjælp, der betyder, at vi kan åbne salget hurtigere og levere gode produkter, siger Christian Alves Agerbæk.

Forløb gået godt På Teknologisk Institut fortæller projektleder Morten Dahl Hansen, at første runde af TI Inkubator er gået godt.

- Vi har formået at skabe en inkubator, der er fleksibel, så vi kan tilpasse den til de enkelte virksomheder og deres udfordringer, som har ændret sig undervejs, fra de kom her til senere i forløbet. Der kan komme noget ind fra højre, der gør, at deres verdensbillede pludseligt ser anderledes ud. Det har vi kunnet hjælpe med at løse ved at stille alle de dumme spørgsmål og sende dem videre rundt til de rette eksperter, siger Morten Dahl Hansen.

Han fortæller, at man især har hjulpet de seks startup-virksomheder med at give noget mere markedsforståelse til iværksætterne og så den tekniske sparring på de 40 fagcentre.

TI Inkubator fortsætter med anden omgang efter sommerferien. Forløbet er gratis for de udvalgte virksomheder og er finansieret af Otto Bruuns Fond og Nordeas Iværksætterfond. Der er netop bevilliget en pose penge mere, så TI Inkubator kan fortsætte i hvert fald ind i næste år.

- Startup-virksomheder er altid velkommen til at kontakte os for at høre, om der er plads i inkubatoren, lyder opfordringen fra Morten Dahl Hansen, der fortæller, at forløbet blandt andet er målrettet virksomheder på hele Sjælland.

Udover Gameboks var de fem andre virksomheder i første runde af TI Inkubator Sani Nudge, Ooono, Zostera, Rigsters og Lynx Sight.

TI Inkubator Ti Inkubator er et udviklingsforløb for teknologiske startupvirksomheder, der ønsker at løfte sin virksomhed, produkt og teknologi til næste niveau.

Det er gratis at være med, hvis man bliver udvalgt, og virksomheder forpligter sig til at deltage i en række workshops og sparringssessioner på Teknologisk Institut i Høje-Taastrup. Her er der fokus på både det markedsmæssige og det teknologiske.

Instituttet åbner op for de 40 fagcentre, hvor virksomhederne kan få sparring inden for deres teknologiske område.

TI Inkubator er støttet af penge fra Otto Bruuns Fond og Nordeas Iværksætterfond.

Kilde: TI Inkubator

