Se billedserie InQvation i Høje Taastrup lægger hus til det første af to kickoffs, der skal hjælpe nye iværksætter-virksomheder til at vokse og blive virksomheder i vækst. Foto: Kenn Thomsen

Iværksættere får et skub: Skal gå fra startups til virksomheder i vækst

Taastrup - 29. september 2019 kl. 08:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kommende uge indleder et nyt kuld danske og internationale iværksættere et intensivt opstartsforløb med danske Accelerace, der er en af Nordens førende startup acceleratorer.

Hele 52 nystartede virksomheder er sluppet gennem nåleøjet til at deltage i acceleratorprogrammet, som holdes hos innovationscentret inQvation i Høje Taastrup. Det er dermed det største hold nogensinde, som Accelerace skal forsøge at forvandle fra startups til vækstvirksomheder over de kommende måneder.

Hundredvis af screeninger har gået forud for udvælgelsen af de mere end 50 startups, som kommer fra både ind- og udland.

I den udvalgte gruppe finder man vidt forskellige forretningsidéer - fra app-baserede tjenester som en videnskabeligt dokumenteret hukommelseshjælper og en mental sundhedsservice til et affaldshåndteringssystem.

- Ud af flere hundrede ansøgere har vi udvalgt 52 startups til vores acceleratorprogram. Virksomhederne er vidt forskellige, men har alle det til fælles, at de er dybt kompetente, har store ambitioner om at skalere deres forretning og drømmer om at opnå succes. Vi glæder os til at hjælpe dem udover rampen med øvelser, sparring og feedback, der skal give dem værktøjerne til blive blandt eliten af højvækstvirksomheder. Det er ambitiøst, men vi mener, at alle de udvalgte har forudsætningerne, siger Peter Torstensen, CEO i Accelerace.

Mere individuel sparring

Til trods for at holdet er større end tidligere, vil der være et øget fokus på individuel sparring og feedback, fortæller Peter Torstensen:

- Vi er overraskede over antallet af kvalificerede startups, men i alle de udvalgte ser vi både stærk alsidighed og store visioner, og derfor har vi valgt at optage flere end tidligere. Samtidig har vi valgt at dele virksomhederne i to, så vores mentorer stadig kan være nærværende og deltage aktivt. Vi har lavet et meget ambitiøst program, der vil være endnu mere actionsfyldt end tidligere og med øget fokus på individuelt arbejde med den enkelte startup. Vi faciliterer hele processen og bidrager med inspiration og gode kontakter til at støtte deres udvikling af koncepter og ideer, fortæller Peter Torstensen.

Deltagerne i workshoppen vil udover rådgivning fra Acceleraces' erfarne mentorer også få inspiration og gode råd med på vejen fra navne som Peter Bruun Heine og Thor Angelo.

Vær med til kickoff

Som noget nyt afholder Accelerace deres kickoff-arrangement i to etaper, da dette års batch er større end tidligere.

Det første batch skal i ilden fra mandag 30. september til torsdag 3. oktober og vil løbe af stablen i innovationscentret InQvation i Taastrup.

Andet batch følger det helt samme program ugen efter fra 7. oktober til 10. oktober i Symbion på Østerbro.

Sendt 600 i gang

Accelerace er en af verdens top10 seed-acceleratorer og kåret som årets bedste acceleratorprogram i Norden i 2017 og 2018 af Nordic Startup Awards.

Siden 2008 har Accelerace spottet, trænet og investeret i mere end 600 af de mest lovende danske og internationale iværksættere og vækstvirksomheder. Som del af det nationale Scale-Up Denmark initiativ skalerer Accelerace startups inden for teknologi, fødevarer, cleantech, life science, soundtech, fintech og velfærdsinnovationer gennem hjælp fra erfarne serieiværksættere, mentorer, camps og netværk.