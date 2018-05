GlobalConnect leverer netværk under VM i Ishockey. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: It-virksomhed fra Taastrup sørger for verdensklasse-netværk ved VM Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

It-virksomhed fra Taastrup sørger for verdensklasse-netværk ved VM

Taastrup - 04. maj 2018 kl. 13:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når ishockey-VM i dag starter med Danmark som vært, bliver medienetværket holdt sammen af GlobalConnect. Den danske virksomhed fra Taastrup skal også sørge for lynhurtigt og stabilt internet, når det hidtil største event i Danmark bliver fulgt af over 1,3 mia. mennesker over hele verden.

Med over 1000 journalister, over 40 broadcastere og flere hundredtusinder fans har VM i ishockey brug for et stærkt netværk og hurtige internetforbindelser. Det leverer GlobalConnect med en 2 x 10 Gbit/s-linje til både Boxen i Herning og Royal Arena i København, som er de to arenaer, hvor der bliver spillet VM.

De lynhurtige fiberforbindelser og over 40 broadcasteres dedikerede forbindelser sikrer, at seerne i de mange hjem kan høre kommentatorerne, at der er internet til de over 300.000 fans, der har købt billet til kampene, og ikke mindst at broadcastere fra lande som Kina, Rusland og Canada har forbindelse til deres hjemlige stationer.

»Vi er stolte og ydmyge over at være med til at sørge for, at det største event i Danmark til dato løber af stablen uden problemer. Det er en spændende og stor opgave at levere netværk og internet til ishockey-VM, for der vil være over 1,3 mia. mennesker fra hele verden, der forventer, at de kan følge med, og det sørger vi for,« udtaler Anton Therkilsen, CSO, Global Connect.

Planlægningen af den enorme opgave begyndte allerede for flere år siden og har varet helt frem til torsdag, hvor de sidste broadcastere afleverede bestilling til GlobalConnect.

»Vi har i flere år planlagt ned til mindste detalje, men til trods for en deadline i januar har vi så sent som i går modtaget bestillinger fra nye broadcastere. Vi er en fleksibel og seriøs partner, hvorfor vi har kunnet tage imod bestillinger og ændringer helt frem til generalprøven i går aftes - som i øvrigt gik helt, som den skulle,« fortællerr Anton Therkilsen.

Danmark spiller første kamp mod Tyskland i aften klokken 20.15. Kampen sendes på TV 2 Sport.