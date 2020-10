Se billedserie Isbjørnene i ZOO kan se frem til at få et algefrit anlæg, når virksomheden fra Hedehusene har været i aktion. Foto: Frank Rønsholt. Foto: Frank Ronsholt

Isbjørnene i ZOO får hjælp fra uventet kant: - Det er ren karma

Taastrup - 27. oktober 2020 kl. 10:21 Kontakt redaktionen

De store pelsede isbjørne i Zoologisk Have i København får nu en hjælpende hånd fra uventet kant, nemlig fra en virksomhed fra Hedehusene. Hjælpen kommer, efter medejer af virksomheden Nanostone i Hedehusene, Nicklas Christensen, var på besøg i ZOO for nylig.

Her konstaterede han nemlig et massivt algeangreb i isbjørneanlægget, da han kom forbi med sin datter.

- Jeg kunne ikke lade være med at tænke, at det var synd, at så flot et anlæg var plaget af alger. Min familie, og i særdeleshed min datter, er meget glade for at komme i ZOO, så jeg besluttede at tilbyde ZOO, at Nanostone fjerner algerne kvit og frit. Det tilbud har de heldigvis taget imod, siger Nicklas Christensen.

Når Nanostone har luft i budgettet til at udføre flere dages arbejde gratis, skyldes det de seneste års massive vækst, der blandt andet betyder, at virksomheden fra Hedehusene for femte år i træk kan kalde sig for gazellevirksomhed.

- Jeg er vokset op med den indstilling, at man skal hjælpe andre, når det går godt for en selv. Det er ren karma, og jeg har altid følt, at jeg får meget retur igen ved at tænke på den her måde, siger Nicklas Christensen.

Algefrit anlæg Hos ZOO er driftschef Camilla Schaarup Haugsted glad for udsigten til at få algerne fjernet fra isbjørneanlægget.

- Det vigtigste for os vil altid være dyrenes trivsel og gæsternes sikkerhed, men det er selvfølgelig også vigtigt, at gæsterne får en god oplevelse. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi kan få fjernet algerne fra vores flotte isbjørneanlæg, siger Camilla Schaarup Haugsted.

Mens arbejdet med at fjerne algerne i anlægget står på, er isbjørnene sluset sikkert indenfor, så Nanostones algeeksperter kan få arbejdsro.

Det velgørende arbejde med at fjerne algerne har desuden mødt opbakning hos samarbejdspartneren GSV, der stiller en lift til rådighed.

Arbejdet begyndte den 26. oktober og forventes at tage op til fire dage.

