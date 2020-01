Investering på 400 millioner: Bæredygtige boliger kommer til ny bydel

- Vores analyser identificerer Høje Taastrup som et af de interessante vækstområder i Danmark, hvor der er en høj efterspørgsel efter boliger. Det, forventer vi, vil fortsætte fremover - ikke mindst med tanke på, at Høje Taastrup med den kommende bydel vil forandre sig i en endnu mere attraktiv og bæredygtig retning. Derfor ser vi et stort potentiale i at bidrage til udviklingen med denne investering i Høje Taastrup C, siger Mikael Fogemann, chef for Danske Ejendomme i PFA.

- Vi ser frem til, at PFA opfører et byggeri, der lever op til nogle af de strengeste krav i branchen. Det er helt i tråd med visionen for Høje Taastrup C. Det meget spændende byggeri, som PFA har på tegnebrættet, er placeret centralt i bydelen og kommer dermed til at spille op til det nye rådhus, som Høje-Taastrup Kommune vil opføre. Vi har haft et godt samarbejde med PFA om udviklingen af deres projekt, og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde også i realiseringsfasen, siger Lars Bloch, adm. direktør for Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C.