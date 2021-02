Pensionsselskabet kaster over en milliard kroner i bydelen Nærheden. Foto: Nærheden P/S, Claus Bjørn Larsen

Investerer 1,2 milliarder kroner i ny bydel

Taastrup - 16. februar 2021 kl. 11:21 Kontakt redaktionen

1000 beboere er allerede flyttet til den nye bydel Nærheden og har midt i grønne omgivelser adgang til natur, delebiler, legepladser, byhaver. Til efteråret åbner det første af tre Kvarterhuse, som er moderne beboerhuse, der kan rumme værksteder, fælles køkken og gæsteværelser. Disse er fælles for alle beboere i Nærheden.

Også transport- og indkøbsmuligheder er rundt om hjørnet, og i løbet af 2021 åbner en skole med integreret børneinstitution midt i den nye bydel.

Og lige præcis de ting gør, at pensionselskabet PKA nu har valgt at investere 1,2 milliarder kroner i Nærheden.

- Vi er glade for at kunne udvide vores samarbejde med FB-Gruppen i et nyskabende projekt som Nærheden. Som navnet antyder, så investerer vi i en bæredygtig bydel, hvor det hele er inden for rækkevidde, både natur, indkøbsmuligheder, skole og pasning til de mindste. Og så er vi kun 20 minutter væk fra København med offentlig transport. Dermed bidrager vi til rammerne for en nytænkende og grøn bydel og sikrer samtidig et godt afkast til vores medlemmer«, udtaler administrerende direktør i PKA, Jon Johnsen.

Høje-Taastrup Kommunes borgmester Michael Ziegler (K) glæder sig over at en langsigtet og stabil investor som PKA viser interesse for Nærheden, hvor grønne områder og socialt samvær med til at vække interesse fra både investorer og nye beboere.

- Det er en god nyhed, at PKA går ind og investerer i Nærheden. Det understreger, at Nærheden er en stor succes, og at PKA også kan se mulighederne i en bydel baseret på fællesskab og tæt på både by og natur. Samarbejdet mellem FB-gruppen og PKA er en stor gevinst for udviklingen af Nærheden og vil bidrage til, at Nærheden vil være færdigbygget langt tidligere end vi turde håbe på, da vi gik i gang, siger Michael Ziegler.

Tæt samarbejde

Investeringen er gjort mulig gennem FB-Gruppen, som i partnerskab med PKA også står bag udviklingen af bydelen Grønttorvet i Valby. Og det er værdierne fællesskab, bæredygtighed og god sammenhængskraft, der går igen og danner en rød tråd i de fælles projekter.

- Vi ser meget frem til at skulle i gang med at opføre kvalitetsboliger til PKA med smukke og indbydende fællesarealer. I PKA's boliger i Nærheden flytter man ikke kun ind i en ny, moderne og bæredygtig bolig men til en bydel, hvor man kan blive en del af et større fællesskab. Her er plads til singler, seniorer og børnefamilier og alle dem midt imellem, fortæller administrerende direktør i FB Gruppen Hans-Bo Hyldig.

PKA's første byggeri vil blive påbegyndt til februar 2022 med færdiggørelse i maj 2023.