Internt SF-drama: Kandidater ville ikke offentliggøre valgkamps-regnskaber

Lad os nu se jeres regnskaber! Sådan lyder den direkte opfordring til nogle af de kandidater i København Omegns Storkreds, der stillede op for SF ved sidste års folketingsvalg.

Beskeden kommer fra egne rækker. Således er det formænd for SF-partiforeninger i samme storkreds, der nu kritiserer, at kandidater ikke vil fremlægge deres regnskaber.

TV 2 Lorry er kommet i besiddelse af en skriftlig evaluering af SF-kandidaternes folketingsvalgkamp, der er udarbejdet af medlemmer af seks partiforeninger i Københavns Omegns Storkreds. Her står der:

"Det skal også nævnes, at der er oplysninger, som enkelte kandidater ikke har ønsket at give til evalueringsgruppen. Det er ikke alle kandidater, som har indleveret et regnskab, hvor det fremgår den præcise pris for ex plakater, banner mm. Derfor vil en helt præcis analyse af valgkampen kræve adgang til kandidaternes konkrete bilag. Dette var desværre ikke muligt at få tilsendt eller oplyst."

På et møde i sidste uge blandt formændene for SFs partiforeninger i Københavns Omegns Storkreds blev den skriftlige evaluering diskuteret.

Her blev der fremført kritik af, at nogle kandidater ikke ville fremlægge regnskab for deres kampagner. Det blev også kritiseret, at kandidater, der muligvis har fremlagt regnskaber over for evalueringsgruppen, ikke ville vise dem til andre partifæller i SF i Københavns Omegns Storkreds.

Det oplyser formand for SFs partiforening i Hvidovre, Morten Frederiksen, og formand for SFs partiforening i Høje-Taastrup, Jan Kjær, til TV 2 Lorry.

Jan Kjær var desuden ansat af SF til at være kampagnekoordinator for kandidaterne i Københavns Omegns Storkreds under folketingsvalgkampen. Hans rolle var at hjælpe kandidaterne og stå for kontakten til det centrale partikontor.

- SF som parti kritiserer generelt, når andre partier ikke er åbne om partistøtte og vælger at tie. For mig går kritikken på, at man ikke engang kan være åben internt. Det er vi nogle, der ikke kan stå inde for, siger Jan Kjær til TV 2 Lorry.

SF har blandt andet i 2017 krævet mere åbenhed og gennemsigtighed om partistøtte.

Jan Kjær siger, at SF har klare holdninger til - og uskrevne regler om - at man ikke bruger store summer fra egen lomme på valgkamp.

Jan Kjær mener, at flere SF-kandidater i Københavns Omegns Storkreds ikke har fremlagt fyldestgørende regnskaber, når de er blevet bedt om det.

Formand for SFs partiforening i Hvidovre, Morten Frederiksen, bekræfter også, at der på mødet i sidste uge blev udtalt kritik af flere kandidaters ufuldstændige regnskaber. Han mener ikke, at der har været den fornødne åbenhed.

- Vi er mange, der mener, at vi skal sørge for at have tilstrækkelig åbenhed om den slags ting, siger Morten Frederiksen til TV 2 Lorry.

Til stede på mødet torsdag var også Anne Grete Bülow, der er formand for SF i Lyngby-Taarbæk.

Hun oplyser kortfattet til TV 2 Lorry:

- Vi havde nogle diskussioner og kom frem til enighed, siger hun.

Det har ikke været muligt for TV 2 Lorry at få det fulde overblik over, hvilke kandidater der eventuelt ikke skulle have fremlagt deres regnskab fuldstændigt.

TV 2 Lorry har kontaktet de fire kandidater, der fik flest stemmer. Serdal Benli, der i dag er viceborgmester i Gladsaxe Kommune og næstformand i SF, oplyser til TV 2 Lorry, at han har udleveret alt materiale til evalueringsgruppen.

Marianne Bigum oplyser, at hun har oplyst alt til evalueringsgruppen, og at hun derudover har sendt alle oplysninger til alle partiforeninger.

Spørgsmål: Hvad synes du om, at nogle ikke har oplyst alt?

- Jeg synes, der skal være åbenhed om den her slags. Jeg har ikke været med i evalueringsgruppen, så jeg ved ikke, hvem der ikke har gjort det, men jeg synes, at alt skal offentliggøres, siger Marianne Bigum.

Vivi Nør Jacobsen oplyser også, at hun har oplyst alt til evalueringsgruppen, og at ingen efterfølgende har spurgt hende om at få indblik i regnskabet. Hun "kan ikke forstå", at nogle kandidater ikke har oplyst alt.

Ina Strøjer-Schmidt, der var den eneste SF'er i storkredsen, der blev valgt til Folketinget, har ikke ønsket at udtale sig.

Ina Strøjer-Schmidt var i øvrigt en af de mest populære kandidater i både DRs og TV 2s kandidattest op til folketingsvalget 2019.

TV 2 Lorry er også kommet i besiddelse af en indkaldelse til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde blandt formændene for SFs partiforeninger i Københavns Omegns Storkreds. Mødet skal finde sted i nærmeste fremtid.

Seks partiforeninger har indkaldt til mødet, og de vil have punktet "#ophævelse af anonymitet" på dagsordenen. I punktet foreslås det, at der skal kastes lys over, hvem der har ønsket at være anonyme i den førnævnte evaluering af valgkampen, og hvilke kandidater der ikke har ønsket at aflevere "alle de ønskede oplysninger".

På dagsordenen er også punktet "håndfæstning", hvor det foreslås, at kandidater fremover skal skrive under på, at de vil aflevere regnskab i forbindelse med valgkampe.