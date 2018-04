Internationale stjerner til Opera Hedeland

Men siden grundlæggelsen af Opera Hedeland i 2002 har stedet bevist sit værd, og internationale talenter flokkes om det spektakulære amfiteater. Også i 2018, hvor Opera Hedeland opfører Donizettis tragedie Lucia di Lammermoor bygget over Ivanhoe-forfatteren Walter Scotts roman The Bride of Lammermuir.

For scenografien står Simon Corder. Den dygtige brite vandt for nylig den prestigefyldte Robert Juliat-pris for sin scenografi i den udendørs London-opera Holland Park og har, siden han som dreng droppede ud af skolen for at arbejde i et cirkus, lavet både lys og scenografi til et utal af projekter.