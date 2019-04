Se billedserie Mange var mødt frem for at høre Mazen Ismail og debattere integration i Medborgerhuset. Foto: Søren Schaadt Larsen

Integration til debat: Masser af inspiration til integrationsråd

Taastrup - 25. april 2019

Gode folkeskoler er vigtige. Succeshistorierne skal frem, og fokus skal være på alle menneskene i de udsatte boligområder.

Sådan lød tre af de forslag, som Høje-Tåstrup Kommunes Integrationsråd samlede ind forleden, da de havde inviteret til debatmøde i Medborgerhuset.

- Det handler om at integrationsrådet gerne vil have kendskab til borgernes hverdag og udfordringer. Vi er 11 medlemmer af Integrationsrådet, når vi holder de her møder, kan vi trække på mange flere menneskers viden og erfaringer, siger Maleeha Asif, som er forkvinde for rådet.

- Vi har mulighed for at være i øjenhøjde med borgerne, når vi møder dem herinde, forklarede Ilknur Kekec rådets næstforkvinde.

For at give inspiration til debatten, havde Integrationsrådet inviteret poeten og samfundsiagtageren Mazen Ismail til at holde et oplæg.

Han inspirerede salen med sin historie om, hvordan han gik fra at være kriminel til at udleve sin drøm som digter. Han fik sat gang i tankerne og diskussionen i salen i Medborgerhuset.

- Han snakkede om sit liv og om, at vi skal turde at drømme. Mazen havde en drøm om at skabe mere empati i Danmark - en drøm han nu udlever. Folk stillede mange spørgsmål til ham undervejs, om alt fra integration, sociale mediers påvirkning til social kontrol, forklarer Maleeha Asif.

I sin optræden fik Mazen blandt andet fortalt, hvad der havde gjort en forskel for ham, da han skulle finde sin vej og identitet i det danske samfund. Med hans erfaringer blev der lagt op til debat.

Integrationsrådets formål er, at rådgive byrådet om flygtninge samt integration. Derfor havde rådet valgt at opstille fire temaer for debatten: Udsatte boligområder, negativ social kontrol, beskæftigelse og uddannelse - det er fire temaer, som også går igen i regeringens ghettokriterier.

- Det kom mange input fra de unge. De vil gerne have succeshistorierne frem. Nogle føler, at der er mange dårlige historier - hvilket der også skal være plads til, så man kan løse dem. Men der er også brug for, at succeshistorierne bliver nævnt, forklarer Maleeha Asif.

Nogle mente, at man i integrationsindsatsen fokuserer for meget på islam og glemmer, som der også blev snakket om, at det handler om mennesker og medmenneskelighed så fokus skal være på alle. Andre bad Integrationsrådet om at fokusere på at sikre gode og attraktive folkeskoler.

- Jeg er glad for, at der kom så mange, som der gjorde. Jeg er glad for, at folk var så aktive og var villige til at spørge. Jeg håber, at alle der kom blev beriget og kan tage reflekterende tanker med hjem fortæller Maleeha Asif.

Debatten i Medborgerhuset var det nye Integrationsråds første arrangement, efter medlemmerne blev valgt efter kommunalvalget. Rådet regner med, at de inden længe vil arrangere flere debatmøder.