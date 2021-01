Se billedserie Gerhard Ryding nyder udsigten over Røjlegrøften Naturpark. Privatfoto/ Foto: Inge Aasmul

Inspiration: Tag ud og nyd den lokale natur

Taastrup - 22. januar 2021 kl. 11:47 Af Lisbeth Jansen Kontakt redaktionen

Hvis man ikke ved, hvad man skal give sig til under den igangværende coronanedlukning af Danmark, kan man pakke sig godt ind i overtøj og tage ud og opleve den lokale natur i Høje-Taastrup. Også selvom kalenderen siger januar og kulde.

Det gør det lokale bysbarn og fotograf Inge Aasmul. Og hun er særligt svært begejstret for Røjlegrøftens Naturpark i den sydøstligste del af Taastrup.

- Jeg synes, der er så smukt i Røjlegrøftens Naturpark, særligt når solen skinner, og der er ikke så mange mennesker, som der kunne være derude. Jeg glædes ved, at det er et naturområde, der ikke er plantet til med træer, for så forstyrrer det ikke lyset og udsigten til den smukke natur, siger fotografen.

Hun og hendes kæreste Gerhard Ryding har næsten lige været forbi området, som de bruger til at få sig noget motion, når nu de ikke kan komme i fitnesscenter, som de plejer. I det 95.000 kvadratmeter naturområde er der tre regnvandssøer, stier til gang, løb eller cykling, en legeplads, motionsplads, grillmuligheder og et shelter.

Her fremhæver Inge Aasmul muligheden for en rask gåtur - eventuelt stavgang, som hun og kæresten var ude på forleden dag.

Hun fortæller, at man uanset alder også fint kan få pulsen op, hvis man tager turen op ad en skrænt på en opsat trappe med gelænder. Her belønnes man også med udsigten over området til den ene side, og et blik ud over den kommende letbane til den anden side.

Især børnefamilier har fået blik for naturparken, men den er åben for alle.

- Jeg har set mange børnefamilier derude. Børn har det smaddersjovt på legepladsen. At tage derud ser jeg som en god afveksling og en mulighed for at få pulsen op, lyder opfordringen fra Inge Aasmul.

Man finder Røjlegrøften Naturpark ved Sydskellet 10 i Taastrup.

Del gerne jeres idéer Alle der ligger inde med inspiration til udflugter i den lokale natur eller grønne områder, lokalforankrede kreative aktiviteter eller andre konkrete idéer til en pause fra hjemmearbejdet, hjemmeskolingen eller den sociale isolation derhjemme, er meget velkomne til at sende idéer, lokale oplevelser som andre kan glæde af, og gerne med billeder til at illustrere. Skriv til avisen på taastrup.red@sn.dk, så samler vi læsernes idéer og deler dem.

