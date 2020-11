Se billedserie Eleverne havde blandt andet været på ekskursion til Solrød Strand, hvor de blandt andet tog prøver og målte vindstyrke og bølgehøjde.

Send til din ven. X Artiklen: »Innovativt og modigt«: Elever får ros for ideer til kystsikring Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Innovativt og modigt«: Elever får ros for ideer til kystsikring

Taastrup - 14. november 2020 kl. 15:31 Kontakt redaktionen

Fire elever fra 3.S på Høje-Taastrup Gymnasium har sikret sig en 2. plads og et studierejselegat på 2.500 kroner i Geoforums gymnasiekonkurrence om klimatilpasning.

Konkurrencen foregik virtuelt, og på en videoopkobling fra deres klasseværelse fremlagde de fire elever Asta, Anders, Agnete og Magnus fra 3.S deres projekt for en jury og publikum.

Deres projekt handlede om, hvordan man kan kystsikre i Dragør, hvis der sker en vandstandsstigning på grund af klimaforandringerne.

Juryen var imponeret over gruppens ideer og beskrev bl.a. projektet som »innovativt og modigt«.

Tre i finalen

Elevernes projekt var det ene af de tre projekter, som et bedømmelsespanel havde udvalgt til finalen ud af i alt 117 projekter, der var sendt ind fra gymnasier over hele landet. Da alle tre finalistgrupper havde fremlagt deres projekt, var det publikums tur til at stemme.

Det blev Gefion Gymnasiums projekt om kystsikring ved Nørlevstrand, der fik flest stemmer, men eleverne fra Høje-Taastrup Gymnasium kunne glæde sig over en flot andenplads.

De fire elever havde udarbejdet deres projekt som en del af et forløb om kyster i naturgeografi. Her har klassen bl.a. arbejdet med vindforhold, forskellige kysttyper og de processer, der former kysterne. For at gøre alle teorierne mere konkrete har eleverne været på ekskursion til Solrød Strand, hvor de tog sedimentprøver, målte vindstyrke og bølgehøjde og tegnede en strandprofil.

Til slut i forløbet kiggede eleverne nærmere på, hvad klimaændringerne vil betyde for kystområderne i Danmark og udarbejdede i grupper et konkret forslag til klimatilpasning i et selvvalgt kystnært område af Danmark.

Gymnasiekonkurrencen var en del af Geoforum Danmarks todageskonference Virtuelle Kortdage 2020, hvor der i år var fokus på bæredygtighed og klimatilpasning.