Influenza-sæsonen nærmer sig, og igen i år er Ældre Sagen med i et samarbejde om at udføre vaccinationer. Foto: Thomas Olsen

Ingen vaccination på plejecentre forud for influenzasæson

Mens de fleste nok mest tænker på, om der kommer en vaccination mod coronavirus, så nærmer tiden sig for den årlige influenzavaccination.

Ældre Sagen i Høje-Taastrup Kommune er derfor igen i år klar til at udføre influenzavaccinationer i samarbejde med Danske Lægers Vaccinations Service.

I år vil der også være mulighed for at lade sig vaccinere mod pneumokokker (lungebetændelse).

Vaccinationerne er gratis for personer over 65 år samt for personer med visse kroniske sygdomme.