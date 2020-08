Den Nationale flagdag er blevet markeret i Høje-Taastrup siden 2013 med andagt i Taastrup Nykirke og kransenedlæggelse ved Æresstenen i Magdas Park. Det kommer ikke til at finde sted i år. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Ingen æresceremoni og andagt til årets flagdag

Taastrup - 20. august 2020

Høje-Taastrup og Omegns Garderforening og Høje-Taastrup Kommune har igennem flere år arrangeret den traditionsrige Flagdag, hvor man anerkender og mindes de mennesker som er og har været udsendt til konflikter rundt omkring i verden.

Det skulle også have været tilfældet i år den 5. september, men på grund af corona-situationen aflyser kommunen og Garderforeningen i år formiddagens offentlige arrangementer med andagt i Taastrup Nykirke, æresceremoni ved Magdas Park og sammenkomst på Domhustorvet.

Den planlagte reception om aftenen for veteraner med ledsager gennemføres dog fortsat - her vil Høje-Taastrup Kommune sige officiel tak ved at byde på en middag og et oplæg af tidligere feltpræst Jens Andreas Christensen.

- På Flagdagen hædrer vi alle, der er og har været udsendt for Danmark, for de fortjener en særlig hyldest. Vi er kede af at måtte aflyse de åbne arrangementer, men det er det rigtige at gøre i denne situation, hvor vi skal passe på hinanden. Jeg er glad for, at vi fortsat kan gennemføre receptionen for veteranerne og dermed vise vores respekt og sige tak, siger Lars Prier (DF), 1. viceborgmester.

Høje-Taastrup Kommune har en række tilbud til veteraner. Man er altid velkommen til at kontakte veterankoordinator Maria Frydensberg (tlf. 2330 8129, mariafry@htk.dk), som kan hjælpe med at finde vej i muligheder og tilbud i kommunen, foreninger mv. For eksempel har en række foreninger som noget nyt aktiviteter målrettet veteraner - et resultat af et samarbejde mellem kommunen og Dansk Idrætsforbund.