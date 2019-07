Inge Østergaard Bæth fik for otte år siden konstateret brystkræft, men er i dag rask. Nu er hun klar til at sætte fokus på kampen mod kræft, når hun som Fighter deltager i Stafet for Livet i Høje-Taastrup den 7.-8. september. Foto: Kenn Thomsen

Inge overvandt kræft - nu er hun Fighter i Stafet for Livet

Hun var alene med sin dengang 9-årige datter, og tanken om at skulle igennem et opslidende sygdomsforløb - eller i værste fald dø - var ikke nem at kapere.

For selvom hun selv havde en stærk mistanke om det, så sendte ordene »Du har brystkræft« hende alligevel ned under gulvbrædderne.

